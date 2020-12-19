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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Trabzonspor-Rizespor maçına damga vuran tepki! Karar sonrası ortalık yıkıldı
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Futbol
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 17:04 | 

Son Dakika Haberi | Trabzonspor-Rizespor maçına damga vuran tepki! Karar sonrası ortalık yıkıldı

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Rizespor maçına hakem Ali Şansalan'ın verdiği karar ve oyuncuların tepkisi damga vurdu.

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Trabzonspor-Rizespor mücadelenin ilk yarısında hakem Ali Şansalan'ın verdiği karar ve sonrasındaki tepkiler olay oldu.

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Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Hes Kablo Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağında Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda Flavio'ya, hücum hattında Bilal Başacıkoğlu'nun yerine Nwakaeme'ye, Diabate’nin yerine de Djaniny'e görev verdi.

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Trabzonspor'da son olarak ligin 10. haftasındaki Ankaragücü maçında forma giyen oyuncuları Djaniny ve Nwakaeme, sakatlıklarının ardından 3 maç sonra forma giydi. Ligde Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen oyuncular, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı.

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İki takım futbolcuları, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle protestoda bulundu. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak karar gereği müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından, iki takım oyuncuları olduğu yerde bekleyerek yayıncı kuruluşu protesto etti.

6PENALTI KARARI SONRASI...
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PENALTI KARARI SONRASI...

Mücadelenin 34. dakikasında Marlon'un Michalak'a yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

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Karar sonrası Trabzonsporlu oyuncular, hakeme uzun süre itirazlarda bulundu ancak kararda değişiklik olmadı.

8UĞURCAN ÇAKIRDAN TEPKİ
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UĞURCAN ÇAKIR'DAN TEPKİ

Bordo-mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır ise penaltı kararına sinirlendi ve hakeme "Her zaman aynı şeyler. Bu kadar basit olamaz! Bedava penaltı çalıyorsunuz." şeklinde tepki gösterdi.

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Hakemin penaltı kararı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

10İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR
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İŞTE SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR

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