Son Dakika Haberi | Trabzonspor-BB Erzurumspor maçına damga vuran an! Abdullah Avcı'dan sonra bir ilk...

Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.