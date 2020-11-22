Son Dakika Haberi | Trabzonspor-BB Erzurumspor maçına damga vuran an! Abdullah Avcı'dan sonra bir ilk...
Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte Trabzonspor-Erzurumspor maçında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.
2
Abone Ol
İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.
3
Abone Ol
Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.
4
Abone Ol
KADRODA YER ALMADILAR
Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.
5
Abone Ol
Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.
6
Abone Ol
Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.
7
Abone Ol
Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.
8
Abone Ol
Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.
9
Abone Ol
EN FAZLA PAS YAPILAN GOL
Caleb Ekuban'ın BB Erzurumspor filelerine gönderdiği gol, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de en fazla pas yapıp attığı gol oldu.
10
Abone Ol
Nijeryalı yıldızın golü öncesinde takım halinde 16 pas yapıldı.