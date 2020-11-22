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Futbol
Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 20:02 | 

Son Dakika Haberi | Trabzonspor-BB Erzurumspor maçına damga vuran an! Abdullah Avcı'dan sonra bir ilk...

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte Trabzonspor-Erzurumspor maçında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.

2İLK 11DE 4 DEĞİŞİKLİK
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İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.

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Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

4KADRODA YER ALMADILAR
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KADRODA YER ALMADILAR

Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.

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Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.

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Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.

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Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.

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Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

9EN FAZLA PAS YAPILAN GOL
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EN FAZLA PAS YAPILAN GOL

Caleb Ekuban'ın BB Erzurumspor filelerine gönderdiği gol, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de en fazla pas yapıp attığı gol oldu.

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Nijeryalı yıldızın golü öncesinde takım halinde 16 pas yapıldı.

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