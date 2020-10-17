Son Dakika Haberi | Trabzonspor-Başakşehir maçına damga vuran o an! Jose Sosa'dan sonra tek isim...
Trabzonspor ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maça milli futbolcu damgasını vurdu. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin yıldızı Jose Sosa ile de farkı azalttı.
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Trabzonspor-Başakşehir maçına konuk ekibin yıldızları damgasını vurdu.
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Trabzonspor Teknik direktörü Eddie Newton, ligde son oynanan Gaziantep FK maçına göre Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
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Newton, kalede Erce Kardeşler'in yerine sakatlıktan dönen Uğurcan Çakır'a, savunmada Hüseyin Türkmen'in yerine yeni transfer Vitor Hugo'ya, orta sahada kart cezalısı Flavio'nun yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvette ise Caleb Ekuban ile Anthony Nwakaeme'nin yerlerine genç oyuncu Safa Kınalı ile Fausse'ni Diabate'ye görev verdi
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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK
Trabzonspor, cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle Medipol Başakşehir karşısına 4 eksikle çıktı Bordo-mavili takımda kart cezalısı Flavio ile Nwakaeme, Ekuban ve Abdulkadir Parmak kadroda yer almadı.
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İLK KEZ SAHAYA ÇIKTILAR
Trabzonspor’un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı. Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.
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ORTA SAHADA OYNATTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, bu sezonun ilk 4 haftasında 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren genç futbolcu Safa Kınalı'ya 11'de görev verdi.
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Teknik direktör Eddie Newton, Nwakaeme, Flavio, Abdulkadir Parmak ve Flavio gibi isimlerin kadroda yer almadığı maçta son haftalarda performansıyla dikkat çeken gen oyuncuya orta sahada sahaya sürdü.
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Mücadelenin 54. dakikasında Başakşehir'in ikinci golünü kaydeden Visca, Trabzonspor'a karşı son 9 maçta 4 gol, 4 asistlik performansa ulaştı.
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SON 3 SEZONDA TEK TAKIM
Ayrıca Boşnak yıldız, Başakşehir'in Trabzonspor'a attığı son 20 golün 10'una 6 gol, 4 asistle etki etmiş oldu.
Tecrübeli yıldız, bu golle son üç Süper Lig sezonunda da gol attığı tek takım Trabzonspor oldu.
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SOSA'YA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI
Başakşehir'in 32. dakikada ilk golünü atan Irfan Can ise ceza sahasından gol istatistiğinde Jose Sosa'ya bir adım daha yaklaştı.
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7 GOLLE ZİRVE ONDA
Süper Lig'in son üç sezonunda İrfan Can Kahveci'den (6) daha fazla ceza sahası dışından gol atan tek oyuncu 7 golle Jose Sosa.
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401 DAKİKALIK HASRET SON BULDU
Ayrıca İrfan Can'ın bu golü, Başakşehir'in Süper Lig'deki 401 dakikalık gol hasretine son verdi.