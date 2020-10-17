Son Dakika Haberi | Trabzonspor-Başakşehir maçına damga vuran o an! Jose Sosa'dan sonra tek isim...

İLK KEZ SAHAYA ÇIKTILAR Trabzonspor’un transferin son günlerinde kadrosuna kattığı ve geçici lisans çıkartılan forvet oyuncusu Djaniny, Medipol Başakşehir maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın maç kadrosunda yer aldı. Trabzonspor'un İranlı stoper oyuncusu Majigd Hosseini de bu sezon ilk kez kadroda kendine yer buldu.