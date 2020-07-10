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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini bu sözlerle açıkladı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 08:00,

Son Dakika Haberi | Survivor'da Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın neden elendiğini bu sözlerle açıkladı!

Survivor'da Sercan Yıldırım'ın elenmesinin yankıları devam ediyor. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etme sebebini açıkladı. İşte o sözler...

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Sercan Yıldırım'ın, Survivor'da son haftalarda gösterdiği performansa rağmen elenmesinin yankıları devam ediyor.

2BU HAFTA 3TE 2 YAPTI AMA...
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BU HAFTA 3'TE 2 YAPTI AMA...

Sercan Yıldırım bu hafta da 3'te 2 yaparak Berkan'ın ardından Yasin Obuz'u eleme adayı olarak belirlemişti.

3İSMİNİ CEMAL CAN VERMİŞTİ
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İSMİNİ CEMAL CAN VERMİŞTİ

Sercan'ın kaybettiği tek dokunulmazlık oyununu ise Cemal Can kazanmış ve Sercan Yıldırım'ın ismini vermişti.

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Survivor 2020'nin 128. bölüm konsey toplantısında haftanın eleme adayları Berkan, Sercan ve Yasin olmuştu.

5SON ELENEN SERCAN OLDU
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SON ELENEN SERCAN OLDU

Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında yarışmaya veda eden isim Sercan Yıldırım olmuştu.

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Sercan Yıldırım, "Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok." şeklinde açıklama yapmıştı.

7NİSA OLAYINDA ASLA SATMADIM
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'NİSA OLAYINDA ASLA SATMADIM'

Survivor Barış'ın, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' demesi dikkat çekmişti.

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Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan elenmesi sosyal medyada birçok tepki toplamıştı.

9ACUN ILICALIDAN SERCAN AÇIKLAMASI
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ACUN ILICALI'DAN SERCAN AÇIKLAMASI

Survivor'ın bölümünde ise Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

102 KİŞİYE 5 KİŞİ...
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2 KİŞİYE 5 KİŞİ...

Sercan, eğer kendi takımından arkadaşları olsaydı, o zaman 2 kişi, 4 kişiye karşı ya da 5 kişiye karşı mücadele etmek zorunda kalmayacaktı.

11TAKIMLAR YOK OLMUŞ OLABİLİR AMA...
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TAKIMLAR YOK OLMUŞ OLABİLİR AMA...

Takım ortadan kalkınca elbette diğer takımla yarışmak zorunda kaldı. Takımlar yok olmuş olabilir ama Elif halen ünlüler takımından, siz de gönüllülre takımındansınız.

12ELENMEK ZORUNDA KALDI
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ELENMEK ZORUNDA KALDI

Şu anki bireysel yarışmada da bu etkili oluyor. Sercan kazanmadığı zaman, kendisine yakın kazanan biri ona destek olabilirdi. Elif dışında böyle bir şansı yoktu. Elif de kazanamayınca Sercan elenmek zorunda kaldı diyebiliriz.

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