Survivor Aycan imzayı attı!

BELÖZOĞLU: BAŞKANA İLETECEĞİM Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim" şeklinde bir mesaj göndermişti.