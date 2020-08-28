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Hürriyet
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Futbol
Spor Arena - İHA
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 18:29 | 

Survivor Aycan imzayı attı!

Fenerbahçe derken...

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Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: ""Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti.

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ÇOK SEVİNMİŞTİ

Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanınca genç yarışmacı bir hayli sevinmişti.

3BELÖZOĞLU: BAŞKANA İLETECEĞİM
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BELÖZOĞLU: BAŞKANA İLETECEĞİM

Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim" şeklinde bir mesaj göndermişti.

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Aycan adaya veda edince gözler Türkiye'ye dönüş sonrası yapılacak görüşmeye çevrilmişti.

5FİLTRELİ BELÖZOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
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FİLTRELİ BELÖZOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu bir araya geldi. Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Kullanılan filtre sonucunda Emre Belözoğlu'nun hali şaşırttı ve sosyal medyada gündem konusu oldu.

6İŞTE YENİ ADRESİ
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İŞTE YENİ ADRESİ

Bu görüşmeden ne sonuç çıktığı bilinmiyor ancak Aycan Yanaç'ın yeni adresi belli oldu.

7GÖRÜŞME CUMA
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GÖRÜŞME CUMA

Survivor’da yıldızı parlayan milli futbolcu Aycan Yanaç, Gaziantep’e gelerek ALGSPOR Başkanı Ali Gözcü ile görüştü.

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Aycan Yanaç Gaziantep ALG Spor’a transfer oldu.

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mutlak başarı hedefleyen ALGSPOR’un Aycan transferiyle bu turnuva için iddialı bir kadro hedefine yaklaştığı dile getirildi.

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21 yaşındaki oyuncunun, ALGSPOR’da oynamak için oldukça heyecanlı olduğu biliniyordu.

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