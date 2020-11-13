Son Dakika Haberi | Süper Lig'de tarihi Covid-19 kararÄ±! Hükmen maÄŸlup...
TÃ¼rk futbolunu yakÄ±ndan ilgilendiren son dakika geliÅŸmesi...
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SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ±nÄ±n kaderini deÄŸiÅŸtirecek karar. Ä°ÅŸte detaylar...
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Ligde bu sezon hatÄ±rlanacaÄŸÄ± Ã¼zere AtakaÅŸ Hataysporâ€™un, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Erzurumspor ve MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ile oynamasÄ± gereken maÃ§lar, bordo beyazlÄ± takÄ±mdaki Covid-19 vakalarÄ± nedeniyle ertelenmiÅŸti.
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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 3. turunda DÃ¼zcespor, Pendikspor ile oynamasÄ± gereken karÅŸÄ±laÅŸmaya Covid-19 vakalarÄ± nedeniyle Ã§Ä±kamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 3-0 hÃ¼kmen maÄŸlup sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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KulÃ¼pler BirliÄŸi ile TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 pandemisi nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ koÅŸullarda oynanan 2020-21 sezonunda bir ilke daha imza atmak Ã¼zere...Â
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SÃœPER LÄ°G'DE DE UYGULANIYOR
TFF ve kulÃ¼pler, bugÃ¼ne dek sadece Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± maÃ§larÄ±nda uygulananan â€˜A takÄ±m listesindeki oyuncu sayÄ±sÄ± Covid-19 nedeniyle 14â€™Ã¼n altÄ±na inerse mÃ¼sabaka ertelenmeyecek; karÅŸÄ±laÅŸmaya Ã§Ä±kamayan takÄ±m hÃ¼kmen maÄŸlup sayÄ±lacakâ€™ maddesinin, SÃ¼per Ligâ€™de de uygulanmasÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±.
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14 OYUNCU Ã‡IKMAZSA TAKIMLAR MAÄžLUP
MaÃ§a Ã§Ä±karacak en az 14 oyuncusu olmayan takÄ±mlar bÃ¶ylece yenik sayÄ±lacak.Â TFF ile kulÃ¼plerin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklik kesinleÅŸirse erteleme yapÄ±lmayacak; maÃ§a Ã§Ä±kmayan takÄ±m 3-0 hÃ¼kmen yenik ilan edilecek.Â
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SÃ¶z konusu dÃ¼zenlemenin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde TFF YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p karara baÄŸlandÄ±ktan sonra hayata geÃ§mesi bekleniyor.
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SAYILAR ARTIYOR
BeÅŸiktaÅŸ, Covid-19 testi pozitif Ã§Ä±kan futbolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n 8'e yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Siyah-beyazlÄ± ekipte pozitif vaka sayÄ±sÄ± 8'e yÃ¼kseldi. BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcu ve gÃ¶revli idari personele uygulanan Covid-19 test sonuÃ§larÄ± sonunda biri kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lan olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ futbolcuda pozitif bulguya rastlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
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SON VAKA VÄ°DA
AyrÄ±ca, Ã¼lkelerinin milli takÄ±m kamplarÄ±nda yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kulÃ¼be bildirildiÄŸi kaydedildi. Tarama testleri pozitif sonuÃ§ veren futbolcularÄ±n; takip, izolasyon ve tedavi sÃ¼reÃ§lerine ilgili protokoller doÄŸrultusunda baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼p, daha Ã¶nce de 3 oyuncusunun test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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Bununla birlikte Anadolu takÄ±mlarÄ±nda da pozitif vaka sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ endiÅŸe verici.