SON VAKA VÄ°DA AyrÄ±ca, Ã¼lkelerinin milli takÄ±m kamplarÄ±nda yer alan iki futbolcunun Covid-19 PCR testlerinde de pozitif bulguya rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kulÃ¼be bildirildiÄŸi kaydedildi. Tarama testleri pozitif sonuÃ§ veren futbolcularÄ±n; takip, izolasyon ve tedavi sÃ¼reÃ§lerine ilgili protokoller doÄŸrultusunda baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼p, daha Ã¶nce de 3 oyuncusunun test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.