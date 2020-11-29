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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 07:19 | 

Son dakika haberi | Spor yazarları Rizespor 0-4 Galatasaray maçının ardından neler dedi?

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Rizespor'u 4-0 yendiği maçı yazarlarımız Güntekin Onay ve Kanat Atkaya değerlendirdi. Hat-trick yapan Mbaye Diagne gecenin adamı olurken, Taylan Antalyalı da büyük övgü aldı.

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1RİZESPORA NEFES ALDIRMADI - GÜNTEKİN ONAY
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RİZESPOR'A NEFES ALDIRMADI - GÜNTEKİN ONAY

Galatasaray, maçın başında geçen haftaki Kayserispor karşılaşmasının adeta “kopyala yapıştır” versiyonunu oynadı. Önemli eksiklerine rağmen maça baskılı başlayan sarı kırmızılı ekip oyunun mutlak hakimiydi.

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Kontrol tamamen Galatasaray’daydı. Topu kaybettiklerinde de iyi pres yapıp hemen geri kazandılar.

3TAYLAN HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYUYOR
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TAYLAN HER GEÇEN GÜN ÜSTÜNE KOYUYOR

İlginçtir. Falcao, Arda,Babel, Saracchi, Belhanda, Omar ve Luyindama yok ama dün sahaya çıkan kadro çok daha dinamik ve etkili pres yapabiliyor. Ayrıca da topunda hızlı dolaştıran bir Galatasaray gördük.

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Şu da var: Donk, Luyindama’ya oranla çok daha teknik ve dengeli bir oyuncu. Donk’un varlığı Galatasaray’ın geriden daha etkili oyun kurmasına yardımcı oluyor.

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Taylan, çok çalışkan olmakla kalmayıp yüksek pas yüzdesiyle bir maestro görevi üstlenirken Haftalardır kayıpları oynayan Diagne dün de ilk 45 dakika önemli fırsatları kaçırmasına rağmen penaltı golüyle moral buldu.

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Senegalli futbolcu, kendine güvenini kazanıp ikinci yarıda hat trick yaptı. Attığı üçüncü gol gerçekten çok klastı.

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6 maçtır kaybetmeyen Rizespor dün futbol adına hiç varlık gösteremedi. Maçın başından sonuna kadar çok üstün bir futbol sergileyen sarı kırmızılı ekip rahat ve haklı bir galibiyet aldı.

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Bu Galatasaray daha enerjik, daha dinamik, istekli ve organize. Sanıyorum hem izleyenler hem de oynayanlar dünkü futboldan keyif aldı.

9RAKİBİ MEŞGULE DÜŞÜRDÜ - KANAT ATKAYA
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RAKİBİ MEŞGULE DÜŞÜRDÜ - KANAT ATKAYA

Fatih Terim maç öncesinde Kayserispor karşısında ilk yarıda iyi oynadığını belirttiği takımı yeniden sahaya süreceğini söylüyordu. Dediğini de yaptı zaten. İşin ilginç yanı maç da 1-1 sonuçlanan o karşılaşmayı hatırlatacak şekilde gelişti uzun süre.

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Galatasaray yine bol bol atak tazeledi, yine çok gol pozisyonuna girdi ve yine ya müthiş oynayan kaleciye (bu durumda Gökhan Akkan) ya direğe takıldı. Kilidi açan yine bir penaltı vuruşu oldu ve yine penaltıyı Diagne gole çevirdi hatta!

11DIAGNE BiLE DİSİPLİNLİYDİ
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DIAGNE BiLE DİSİPLİNLİYDİ

Ancak Rizespor karşılaşmasında Galatasaray’ın geçen maçın kopyası şeklinde oynadığını söylemek haksızlık olur; çünkü çok daha iyiydi. Mesela çok daha etkili bir baskı uyguladı, bu baskıyı sahanın her noktasına (evet, Diagne’ye kadar) disiplinli bir şekilde sürdürdü.

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Mesela rakibi kendi oyun planını unutturacak derecede meşgul etti, çok kaçırsa da hep gole yakın oldu. Oğulcan Çağlayan üstünden “akan”, Martin linnes ve Emre Akbaba’nın şahane dokunuşlarıyla olgunlaşan ve nihayetinde Diagne’nin gole çevirdiği hücum gibi güzellikler de gördük bu süreçte.

13SEZONUN EN iYi FUTBOLU
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SEZONUN EN iYi FUTBOLU

Mesela Feghouli harika bir maç çıkardı. İşi biraz ciddiye alınca, sorumluluk üstlenince yeteneği kendiliğinden devreye giren oyuncular kontenjanından Diagne de ona eşlik etti.

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Mesela Diagne hat-trick yaptı, şapkadan tavşan çıkardı ve mesela haftalardır çok iyi oynayan Taylan Antalyalı mükemmel bir gol attı, daha ne olsun?

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Israrıyla, konsantrasyonuyla, takım şeklinde oynamak konusundaki çabasıyla sıkı sıkı tutunduğu maçı ve 3 puanı alarak döndü Galatasaray Rize’den. Sezonun en iyi futbolunu oynadı net bir galibiyet alırken ve yanına bolca özgüven de ekledi.

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