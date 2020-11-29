Son dakika haberi | Spor yazarları Rizespor 0-4 Galatasaray maçının ardından neler dedi?

Galatasaray yine bol bol atak tazeledi, yine çok gol pozisyonuna girdi ve yine ya müthiş oynayan kaleciye (bu durumda Gökhan Akkan) ya direğe takıldı. Kilidi açan yine bir penaltı vuruşu oldu ve yine penaltıyı Diagne gole çevirdi hatta!