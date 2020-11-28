Son dakika haberi | Sörloth itirafı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alexander Sörloth için hocasından açıklama geldi.
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Leipzig'in Trabzonspor'dan 20 milyon euro artı bonus maddeleriyle birlikte kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, sezonun ilk bölümünde kendisinden beklenenleri karşılayamadı.
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Ligde son olarak Frankfurt ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan Norveçli golcü, 1-0 geride kapattıkları ilk yarının ardından devre arasında kenara alındı ve yerine oyuna dahil olan Poulsen de takımına beraberliği getiren golü attı.
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Leipzig'de bu sezon 9 maça çıkan ve 374 dakika sahada kalan Alexander Sörloth, henüz ağları sarsmayı başaramadı.
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YILLIK 5 MİLYON EURO AMA GOLÜ YOK
Alman basını, Alexander Sörloth'un vergilerle birlikte yıllık 5 milyon euroluk bir sözleşmesi olduğunu ve henüz golle tanışamamış olmasını eleştirerek sayfalarına taşıdı.
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BİLD AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ
Dünyaca ünlü Alman gazetesi Bild de Sörloth hakkında yayınladığı haberde "Ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin hala gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek!" ifadelerini kullanmıştı.
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Alexander Sörloth'un milli takımdan arkadaşı Erling Haaland üzerinden yapılan eleştirilerde Sörloth'un aksine Haaland'ın bu sezon 12 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergilediği vurgulandı.
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HOCASI KONUŞTU: SORUNLARI VAR
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Trabzonspor'dan transfer ettikleri Alexander Sörtloth için açıklamalarda bulundu.
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Sörloth'un "saha dışında" çözmesi gereken sorunları olduğunu belirten teknik adam, "Herkes böyle bir oyuncudan bir an önce maksimum performansı almak ister. Ritmini bulmasını ve geçen sezon yakaladığı gol istatistiğine ulaşmasını umarım.
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"SADECE BİR GOL ATMASI LAZIM"
Üzerine çalışması gereken şeyler var ve bunlar futbolla ilgili, taktikle ilgili şeyler değil daha basit şeyler. Bunları daha çabuk, daha aktif şekilde çözmeli. Sonrasında oyuna girmesi ve taktiksel olarak adapte olması daha kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.
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Norveçli golcünün ilk golünün ardından açıklacağını da söyleyen teknik adam, "Bir gol atarsa, her şey daha hızlı olacaktır. Şu ana kadar sadece çok net bir pozisyon buldu ve gol atamadı. Sadece bir gol atması lazım, gerisi çorap söküğü gibi gelecektir" diye konuştu.
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FENERBAHÇE, GALATASARAY İDDİALARI
Geçtiğimiz günlerde Sörloth için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı. Galatasaray'ın Marcao'yu isteyen Leipzig ile takas transferi gerçekleştirmek istediği ileri sürülürken, Emre Belözoğlu'nun da Norveçli golcüye kanca attığı yazılmıştı.
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AĞAOĞLU DEVREDE
"Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübü'nündür" diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, bu hakkını kullandığı takdirde Sörloth, Trabzonspor'dan başka hiçbir kulübe gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır" ifadesini kullandı.
Sörloth'un menajerinin ismi ve ülkesinin yanlış yazıldığını da dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Bu oyuncunun menajeri Norveçli Morten'dir. Sörloth, gittiği zaman belirli bir süre orada adaptasyon sorunu yaşayacağını biliyordu. 7-8 maç oynadı. Leipzig gibi takımda ilk 11'de hemen kendisine yer bulamadı diye dönüp başka bir takım arayışına girecek yapıda bir oyuncu değil. Sabırlı ve savaşçı bir futbolcudur. Belirli bir süre geçtikten sonra Yusuf Yazıcı gibi takımda kendisine yer bulacak olup adından söz ettirecektir. Sörloth, savaşçı bir yapıya sahip oyuncudur. Ben bu çıkan haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıttığına da inanmıyorum."
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Norveçli yıldız Leipzig formasıyla ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam 8 maçta skora katkı yapamadı. Sadece Hertha Berlin ve Gladbach maçlarında 90 dakika sahada kalan Norveçli futbolcu şut isabet oranlarında da istediği başarıyı sağlayamadı.
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Sörloth, Leipzig formasıyla Bundesliga'da oynadığı 7 maçta rakip kaleye 11 şut atarken, yalnızca 2 isabet yakayalabildi. Golcü futbolcu Leverkusen, Schalke 04, Augsburg, Hertha Berlin ve son olarak oynadığı Eintracht Frankfurt maçlarında kaleyi bulamadı. Norveçli yıldız bir tek Borussia Mönchengladbach ve Freiburg mücadelelerinde şut atabildi.