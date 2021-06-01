Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye transfer Mesut Özil'den! Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor...

GHEZZAL'A İKİ TEKLİF Ghezzal Beşiktaş'ta kalacak mı yoksa takımdan ayrılacak mı? Beşiktaş taraftarının cevabını en fazla merak ettiği soru bu. Hiç kuşkusuz oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Leicester City'nin alacağı karar siyah beyazlı ekibin transfer politikasını etkileyecek.Ghezzal'e Monaco'nun ardından Lyon da talip olurken Avrupa basınında yer alan haberlere göre iki Fransız kulübü, Leicester City'le bonservis pazarlıklarına başladı.Bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş'ın ise Leicester City'ye oyuncunun sözleşmesinin uzatılması ve ödemelerinin siyah beyazlı kulüp tarafından yapılması yönünde bir telkinde bulunduğu iddia edildi.