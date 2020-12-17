Son Dakika Haberi | Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş bedavaya...

Sezon başında beklenen transferleri gerçekleştiremeyen Galatasaray, devre arasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
2
Abone Ol
Sarı-kırmızılı kulübün, Aytaç Kara ve Tuzlaspor'dan Gökcan Kaya'yı gündemine aldığı ortaya çıkmıştı.
3
Abone Ol
G.SARAY'IN İLGİSİ SÜRÜYOR AMA...
Galatasaray'ın ayrıca uzun süredir Salih Uçan'ı takip ettiği ve bu transfer için girişimlere başladığı biliniyor.
4
Abone Ol
Bu gelişmelerin üzerine Beşiktaş'ın da Alanyaspor'da forma giyen yıldız oyuncu için harekete geçeceği belirtilmişti.
5
Abone Ol
CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ da canlı yayında Alanyasporlu Salih Uçan hakkında gelen transfer sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.
6
Abone Ol
Emre Kocadağ, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım." şeklinde konuşmuştu.
7
Abone Ol
HEM GALASARAY HEM BEŞİKTAŞ...
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, Salih Uçan'ı sezon sonu yerine devre arasında kadroya katmak için şartları zorlayacak.
8
Abone Ol
MASAYA OTURACAKLAR
İki kulübün de Alanyaspor ile masaya oturmaya hazırlandığı ve oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için plan yaptığı belirtildi.
9
Abone Ol
Akdeniz ekibi ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan kulüp Salih’i kadrosuna katacak.
10
Abone Ol
26 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor’da kalması halinde gözler sezon sonuna çevrilecek. Yeni sezon öncesi serbest kalacak Salih, anlaşma sağlayacağı takımın formasını giyecek.
11
Abone Ol
Geçtiğimiz dönemlerde Salih'le Türkiye içinden başka kulüplerin de ilgilendiği, ancak oyuncunun Fatih Terim'le çalışmak için Galatasaray'ı tercih ettiği iddia edilmişti.
12
Abone Ol
Terim'in Taylan'da olduğu gibi, Salih'in de Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yaşayacağını ve orta sahada uyumlu bir ikili yakalayacağını düşündüğü vurgulanmıştı.