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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş bedavaya...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 19:03 | 

Son Dakika Haberi | Salih Uçan transferinde flaş gelişme! Galatasaray ve Beşiktaş bedavaya...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Salih Uçan transferinde flaş gelişme duyuruldu.

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Sezon başında beklenen transferleri gerçekleştiremeyen Galatasaray, devre arasına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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Sarı-kırmızılı kulübün, Aytaç Kara ve Tuzlaspor'dan Gökcan Kaya'yı gündemine aldığı ortaya çıkmıştı.

3G.SARAYIN İLGİSİ SÜRÜYOR AMA...
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G.SARAY'IN İLGİSİ SÜRÜYOR AMA...

Galatasaray'ın ayrıca uzun süredir Salih Uçan'ı takip ettiği ve bu transfer için girişimlere başladığı biliniyor.

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Bu gelişmelerin üzerine Beşiktaş'ın da Alanyaspor'da forma giyen yıldız oyuncu için harekete geçeceği belirtilmişti.

5CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI
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CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ da canlı yayında Alanyasporlu Salih Uçan hakkında gelen transfer sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

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Emre Kocadağ, "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım." şeklinde konuşmuştu.

7HEM GALASARAY HEM BEŞİKTAŞ...
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HEM GALASARAY HEM BEŞİKTAŞ...

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray ve Beşiktaş, Salih Uçan'ı sezon sonu yerine devre arasında kadroya katmak için şartları zorlayacak.

8MASAYA OTURACAKLAR
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MASAYA OTURACAKLAR

İki kulübün de Alanyaspor ile masaya oturmaya hazırlandığı ve oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için plan yaptığı belirtildi.

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Akdeniz ekibi ile bonservis konusunda anlaşma sağlayan kulüp Salih’i kadrosuna katacak.

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26 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor’da kalması halinde gözler sezon sonuna çevrilecek. Yeni sezon öncesi serbest kalacak Salih, anlaşma sağlayacağı takımın formasını giyecek.

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Geçtiğimiz dönemlerde Salih'le Türkiye içinden başka kulüplerin de ilgilendiği, ancak oyuncunun Fatih Terim'le çalışmak için Galatasaray'ı tercih ettiği iddia edilmişti.

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Terim'in Taylan'da olduğu gibi, Salih'in de Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yaşayacağını ve orta sahada uyumlu bir ikili yakalayacağını düşündüğü vurgulanmıştı.

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