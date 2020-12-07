Son dakika haberi | Ronaldo'nun yeni takımı ortaya çıktı! Yıllık ücreti dudak uçuklatacak

RONALDO TRANSFER İSTİYOR Transferin gerçekleşmesi durumunda yılda 26 milyon sterlin (270 milyon lira) kazanacak olan Portekizli yıldızın ise ligde yeniden şampiyonluğa oynamak için Kırmızı Şeytanlar'ın yönetiminden birkaç transfer daha yapmasını istediği belirtildi.