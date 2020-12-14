Son dakika haberi | Ronaldo'dan büyük ters köşe!

Şampiyonlar Ligi'nden sonra oynamak her zaman zor çünkü biraz yorulduk. Pirlo bize ihtiyacımız olanı verdi. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Yalnızca bir takım kazanabilir, ancak kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.