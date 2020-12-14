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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 11:59 | 

Son dakika haberi | Ronaldo'dan büyük ters köşe!

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddiaları her gün manşetleri süslüyor. Portekizli futbolcu ise Genoa maçı sonrası kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.

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Juventus, Serie A'nın 11. haftasında deplasmanda Genoa'yı 3-1 yenerken maça yine Cristiano Ronaldo damga vurdu.

2ZLATANI YAKALADI
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ZLATAN'I YAKALADI

Portekizli yıldız 1'i penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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Cristiano Ronaldo, gol sayısını 10'a çıkardı ve Serie A gol krallığında Zlatan Ibrahimovic'i yakalamış oldu.

4TARİHİN EN İYİSİ OLMAK ÜZERE
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TARİHİN EN İYİSİ OLMAK ÜZERE

Tarihin en çok gol atan futbolcular listesinde 3. sırada bulunan Ronaldo’nun zirveye çıkması ise artık an meselesi...

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759 gollü Josef Bican ve 757 gollü Pele'nin ardından gelen Portekizli yıldız 754 golde bulunuyor.

62020 YILINDA 42 GOL ATTI
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2020 YILINDA 42 GOL ATTI

Ronaldo, 6 gol daha atması halinde resmi maçlarda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçecek.

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Aynı zamanda 2000'li yıllarda 5 büyük ligde 400 galibiyete ulaşan ilk oyuncu olan Cristiano Ronaldo, 2020 yılındaki ise 42. golünü attı.

8ŞAMPİYONLAR LİGİNİ HAYAL EDİYORUZ
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HAYAL EDİYORUZ"

Maç sonrası Sky Sport Italia'ya konuşan Portekizli yıldız, "Amacımız her zaman kazanmak. Zor maç olacağını biliyorduk. Kişisel açıdan gol attığım için mutluyum, ancak 3 puan önemliydi. Barcelona maçından sonra kendimize güvenimiz geldi.

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Şampiyonlar Ligi'nden sonra oynamak her zaman zor çünkü biraz yorulduk. Pirlo bize ihtiyacımız olanı verdi. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Yalnızca bir takım kazanabilir, ancak kendimize güveniyoruz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

10MANCHESTER UNITEDA DÖNEBİLİR
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MANCHESTER UNITED'A DÖNEBİLİR

Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağı ve eski takımı Manchester United'a dönmesi bekleniyor.

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Hatta İngiliz basını devre arasında bile bu transferin Pogba-Ronaldo takası ile gerçekleşebileceğini öne sürmüştü.

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Ancak Portekizli yıldız sosyal medya hesabından kafa karıştıran bir paylaşıma imza attı.

13YENİ HEDEFİM 100 GOL ATMAK
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"YENİ HEDEFİM 100 GOL ATMAK"

Genoa maçının hemen ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Ronaldo, "Juventus'ta 100. maçımı attığım 2 golle kutlamaktan daha iyi bir yol var mı bilmiyorum.

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Juventus formasıyla 100 maç oynadığım için çok gururluyum. Şimdi yeni bir hedefe kilitlendim: Juventus'ta 100 gol atmak ve tüm şampiyonlukları istiyorum. Haydi beyler, sonuna kadar!" yazdı.

151 SEZON DAHA KALABİLİR
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1 SEZON DAHA KALABİLİR

Juventus'ta 79 golü bulunan Ronaldo'nun bu hedefi gerçekleştirmesi için 21 gole ihtiyacı var. Portekizli yıldız, sezon sonuna kadar bu sayıya ulaşamazsa İtalyan devinde 1 sezon daha kalabilir.

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