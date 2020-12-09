Son dakika haberi | Dünyayı şaşırtan Messi sözleri

Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünyanın beklediği buluşma dün akşam gerçekleşti.Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Ronaldo'nun 2018'de Real Madrid'den ayrıldığından bu yana ilk kez bir maçta karşılaştı.Juventus deplasmanda Barcelona'yı Ronaldo'nun iki penaltısı ve McKennie'nin golleriyle 3-0 yendi.Bu sonuçla puanını 15 yaparak Barcelona ile eşitleyen Juventus, ikili averajda rakibini geçti ve gruptan lider olarak çıktı.Cristiano Ronaldo, farklı kazandıkları maçın ardından Lionel Messi'yle ilgili de konuştu.Portekizli yıldız, Büyük bir takıma karşı böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Camp Nou'da 3 gol attığınızda, grubu lider olarak bitirmeyi hak ettiğinizden hiç şüpheniz olmasın.Kendimi çok iyi hissediyorum. Hedefleriniz size güven verir. Bu sezon takvim çok sıkışık ve yüksek seviyeyi korumak her zaman zordur.Çok maç var, takım arkadaşlarımla bu maçı kazandığımız için mutluyuz ifadelerini kullandı.Ronaldo, Messi ile ilgili olarak ise O ve ben hayatımızın 12-13 yılını birlikte yaşadık. Messi ile her zaman samimi ilişkilerim oldu. Leo'ya sorarsanız, size aynı şeyi söyleyecektir. Bununla yaşamak oldukça keyifliydi, bu benim için büyük ayrıcalık. Onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim. Onunla Real Madrid, Manchester United ve şimdi de Juventus formasıyla karşılaştım. O kendi kulübü, ben de kendi kulübüm için en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bugün 2 gol attım şeklinde konuştu.Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi ise 3-0'lık yenilgi sonrası adeta yıkıldı. Maç içerisinde çok mutsuz gözüken Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına da herhangi bir açıklama yapmadı.Messi sezon başında Barcelona'dan ayrılmak istemiş ancak kulüp izin vermeyince Dava açmak yerine, kalmayı tercih ettim ifadelerini kullanmıştı.