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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 12:55 | 

Son dakika haberi | Dünyayı şaşırtan Messi sözleri

Cristiano Ronaldo yıllar sonra ilk kez açıkladı

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Şampiyonlar Ligi'nde tüm dünyanın beklediği buluşma dün akşam gerçekleşti.

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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Ronaldo'nun 2018'de Real Madrid'den ayrıldığından bu yana ilk kez bir maçta karşılaştı.

3RONALDO YILDIZLAŞTI
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RONALDO YILDIZLAŞTI

Juventus deplasmanda Barcelona'yı Ronaldo'nun iki penaltısı ve McKennie'nin golleriyle 3-0 yendi.

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Bu sonuçla puanını 15 yaparak Barcelona ile eşitleyen Juventus, ikili averajda rakibini geçti ve gruptan lider olarak çıktı.

5YÜKSEK SEVİYEYİ KORUMAK ZORDUR
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"YÜKSEK SEVİYEYİ KORUMAK ZORDUR"

Cristiano Ronaldo, farklı kazandıkları maçın ardından Lionel Messi'yle ilgili de konuştu.

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Portekizli yıldız, "Büyük bir takıma karşı böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Camp Nou'da 3 gol attığınızda, grubu lider olarak bitirmeyi hak ettiğinizden hiç şüpheniz olmasın.

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Kendimi çok iyi hissediyorum. Hedefleriniz size güven verir. Bu sezon takvim çok sıkışık ve yüksek seviyeyi korumak her zaman zordur.

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Çok maç var, takım arkadaşlarımla bu maçı kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

9MESSIYİ HİÇBİR ZAMAN RAKİP OLARAK GÖRMEDİM
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"MESSI'Yİ HİÇBİR ZAMAN RAKİP OLARAK GÖRMEDİM"

Ronaldo, Messi ile ilgili olarak ise "O ve ben hayatımızın 12-13 yılını birlikte yaşadık. Messi ile her zaman samimi ilişkilerim oldu.

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Leo'ya sorarsanız, size aynı şeyi söyleyecektir. Bununla yaşamak oldukça keyifliydi, bu benim için büyük ayrıcalık.

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Onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim. Onunla Real Madrid, Manchester United ve şimdi de Juventus formasıyla karşılaştım.

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O kendi kulübü, ben de kendi kulübüm için en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bugün 2 gol attım" şeklinde konuştu.

13MESSİ YIKILDI
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MESSİ YIKILDI

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi ise 3-0'lık yenilgi sonrası adeta yıkıldı.

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Maç içerisinde çok mutsuz gözüken Arjantinli yıldız, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına da herhangi bir açıklama yapmadı.

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Messi sezon başında Barcelona'dan ayrılmak istemiş ancak kulüp izin vermeyince "Dava açmak yerine, kalmayı tercih ettim" ifadelerini kullanmıştı.

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Simeone: Ronaldo bir gol canavarı

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