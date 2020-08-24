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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 11:40 | 

Son Dakika Haberi | PSG - Bayern Münih finalinin ardından olay oldu! Arda Turan...

Bayern Münih'in PSG karşısında rekor kırarak Avrupa'nın en büyüğü olduğu gecenin ardından Arda Turan konuşuluyor...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan Bayern Münih - Paris Saint Germain finalini, Alman temsilcisi 1-0'lık skorla kazanmıştı. Karşılaşmanın ardından ise Galatasaraylı Arda Turan, Arjantin'de manşetleri süsledi. İşte o haber ve detaylar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilcisi Bayern Münih, Lizbon'da karşı karşıya geldiği Paris Saint-Germain'i Coman'ın golüyle 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

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Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, 11. finalinde aynı başarıyı 6. kez tekrarladı.

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Almanya ekibi, bu başarısıyla Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takımlar listesinde 3. sırayı Liverpool ile paylaştı.

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Turnuvayı 15 golle tamamlayarak krallık yarışında ipi göğüsleyen Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, kupada bir sezonda en çok gol atan oyuncular listesinde 17 golle zirvede yer alan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardında kaldı.

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Bu arada şampiyon Bayern Münih'in çeyrek finalde tarihi bir skorla elediği Barcelona, dev mücadele öncesi Arjantin basınına konu oldu.

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Ole adlı site, Katalan devinin son dönemlerde Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı başarısızlıkları konu alan bir habere imza attı. Haberdeki Arda Turan detayı dikkat çekti.

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Site, Barcelona'nın 2015'ten bu yana yaptığı ve başarısız nitelediği transferlerin listesini paylaştı. Bu listede Galatasaray'a transfer olan Arda Turan da yer aldı.

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Tecrübeli oyuncunun, Barcelona'ya transfer olduğu dönemde Katalan ekinin cezası nedeniyle 6 ay futbol oynayamadığı vurgulandı.

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Arda'nın Atletico Madrid'de başarılı bir grafik çizdiğini yazan site, deneyimli yıldızın Barça'da bu performansının yarısını bile gösteremediğini aktardı.

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İşte Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olmasının nedeni olarak gösterilen transferleri...

12Ousmane Dembele
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Ousmane Dembele

138 milyon euro

13Malcom
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Malcom

41 milyon euro

14Andre Gomes
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Andre Gomes

37 milyon euro

15Arda Turan
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Arda Turan

34 milyon euro

16Neto
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Neto

26 milyon euro

17Martin Braithwaite
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Martin Braithwaite

18 milyon euro

18Yerry Mina
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Yerry Mina

11.8 milyon euro

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