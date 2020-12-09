Son Dakika Haberi | Paris'te tarihi anlar! Devler Ligi'nde böylesi görülmedi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanan, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılık sonrası yarıdan kalan maç kaldığı yerden devam ederken, tarihi anlar yaşandı...
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılık sebebiyle ertelenen PSG-Başakşehir maçı tarihi anlar...
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SKANDALA İMZA ATMIŞTI
Paris'te kaldığı yerden devam eden mücadelede tarihi anlar yaşandı.
Irkçı Rumen hakem, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve skandala imza atmıştı.
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HAKEME TARİHİ AYAR
Demba Ba ise hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki göstermişti.
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FRANSIZ YILDIZDAN DESTEK
Bunun üzerine UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etmişti.
Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20:55'te kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılmıştı.
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ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: GEREKEN YAPILACAK
Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuşmuştu.
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MOURINHO'DAN TEPKİ!
Ünlü teknik adam Jose Mourinho konu hakkında "Bunu asla kabul edemeyiz. Orta hakem Ovidiu Hategan'ı tanırım. İyi bir insan ve iyi bir hakemdir ancak 4. hakemi tanımıyorum. İleride simgeleşecek bir olaya dolaylı da olsa dahil olmak hiç de hoş değil. 4. hakeme gelince kabul edilemeyecek bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet de "PSG-Medipol Başakşehir maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takım sahayı terk ederek güçlü ve örnek karar aldı. Futbolcuların bu tutumunu selamlıyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.
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SPOR DÜNYASI BİRLEŞTİ
Irkçılık skandalının ardından Türk kulüpleri çok sayıda paylaşım yapmış ve Pierre Webo'ya destek vermişti. Paris Saint-Germain'in birlikte içerisindeki tutumu dikkat çekmiş ve dünya basınında takdirle karşılanmıştı.
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PARİS'TE TARİHİ ANLAR
PSG'li ve Başakşehirli futbolcular, maçın kaldığı yerden devam etmesi için bir kez daha sahaya çıktı. Bu esnada Paris'te tarihi anlar yaşandı.
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İKİ TAKIMDA AYNI MESAJI VERDİ
İki takım futbolcuları "ırkçılığa hayır" yazılı t-shirtlerle sahaya çıkarken, Webo'ya büyük destek gösterdiler.
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Parc des Princes Stadı'nda Webo'yu destekleyen ve ırkçılık karşıtı pankartlar asıldı.
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DEV PANKARTLA WEBO'YA SENİNLEYİZ MESAJI
Kale arkasında yer alan pankartta, "Seninleyiz Webo... Sizinle gurur duyuyoruz... Irkçılığa karşı #NoToRasicm" ifadeleri yer aldı.
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YÜREKLER BİR OLDU
PSG - Başakşehir maçı öncesi futbolcular seremonide tek yürek oldu. Saha ortasında dizlerinin üzerine çöken futbolcular, sağ yumruklarını havaya kaldırıp "Irkçılığa Hayır" mesajı verdi.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK
Şampiyonlar Ligi müziği, ilk kez saha ortasında iki takımın futbolcularının diz çöktüğü esnada dinlendi.