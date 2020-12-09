Son Dakika Haberi | Paris'te tarihi anlar! Devler Ligi'nde böylesi görülmedi

MOURINHO'DAN TEPKİ! Ünlü teknik adam Jose Mourinho konu hakkında "Bunu asla kabul edemeyiz. Orta hakem Ovidiu Hategan'ı tanırım. İyi bir insan ve iyi bir hakemdir ancak 4. hakemi tanımıyorum. İleride simgeleşecek bir olaya dolaylı da olsa dahil olmak hiç de hoş değil. 4. hakeme gelince kabul edilemeyecek bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.



Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet de "PSG-Medipol Başakşehir maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takım sahayı terk ederek güçlü ve örnek karar aldı. Futbolcuların bu tutumunu selamlıyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.