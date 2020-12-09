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Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 20:47 | 

Son Dakika Haberi | PSG-Başakşehir maçında tarihi anlar! Devler Ligi'nde böylesi görülmedi

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile temsilcimiz Başakşehir arasında oynanan, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılık sonrası yarıdan kalan maç kaldığı yerden devam ederken, tarihi anlar yaşandı...

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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya yaptığı ırkçılık sebebiyle ertelenen PSG-Başakşehir maçı kaldığı yerden oynanırken, tarihi anlar yaşandı...

2SKANDALA İMZA ATMIŞTI
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SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Paris'te kaldığı yerden devam eden mücadelede tarihi anlar yaşandı.

Irkçı Rumen hakem, maçın 16. dakikasında Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve skandala imza atmıştı.

3HAKEME TARİHİ AYAR
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HAKEME TARİHİ AYAR

Demba Ba ise hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki göstermişti.

4FRANSIZ YILDIZDAN DESTEK
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FRANSIZ YILDIZDAN DESTEK

Bunun üzerine UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etmişti.

Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20:55'te kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılmıştı.

5ROMANYADAN AÇIKLAMA GELDİ: GEREKEN YAPILACAK
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ROMANYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ: GEREKEN YAPILACAK

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuşmuştu.

6MOURINHODAN TEPKİ
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MOURINHO'DAN TEPKİ!

Ünlü teknik adam Jose Mourinho konu hakkında "Bunu asla kabul edemeyiz. Orta hakem Ovidiu Hategan'ı tanırım. İyi bir insan ve iyi bir hakemdir ancak 4. hakemi tanımıyorum. İleride simgeleşecek bir olaya dolaylı da olsa dahil olmak hiç de hoş değil. 4. hakeme gelince kabul edilemeyecek bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet de "PSG-Medipol Başakşehir maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takım sahayı terk ederek güçlü ve örnek karar aldı. Futbolcuların bu tutumunu selamlıyorum" şeklinde açıklama yapmıştı.

7SPOR DÜNYASI BİRLEŞTİ
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SPOR DÜNYASI BİRLEŞTİ

Irkçılık skandalının ardından Türk kulüpleri çok sayıda paylaşım yapmış ve Pierre Webo'ya destek vermişti. Paris Saint-Germain'in birlikte içerisindeki tutumu dikkat çekmiş ve dünya basınında takdirle karşılanmıştı.

8PARİSTE TARİHİ ANLAR
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PARİS'TE TARİHİ ANLAR

PSG'li ve Başakşehirli futbolcular, maçın kaldığı yerden devam etmesi için bir kez daha sahaya çıktı. Bu esnada Paris'te tarihi anlar yaşandı.

9İKİ TAKIMDA AYNI MESAJI VERDİ
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İKİ TAKIMDA AYNI MESAJI VERDİ

İki takım futbolcuları "ırkçılığa hayır" yazılı t-shirtlerle sahaya çıkarken, Webo'ya büyük destek gösterdiler.

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Parc des Princes Stadı'nda Webo'yu destekleyen ve ırkçılık karşıtı pankartlar asıldı.

11DEV PANKARTLA WEBOYA SENİNLEYİZ MESAJI
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DEV PANKARTLA WEBO'YA SENİNLEYİZ MESAJI

Kale arkasında yer alan pankartta, "Seninleyiz Webo... Sizinle gurur duyuyoruz... Irkçılığa karşı #NoToRasicm" ifadeleri yer aldı.

12YÜREKLER BİR OLDU
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YÜREKLER BİR OLDU

PSG - Başakşehir maçı öncesi futbolcular seremonide tek yürek oldu. Saha ortasında dizlerinin üzerine çöken futbolcular, sağ yumruklarını havaya kaldırıp "Irkçılığa Hayır" mesajı verdi.

13ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK
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ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK

Şampiyonlar Ligi müziği, ilk kez saha ortasında iki takımın futbolcularının diz çöktüğü esnada dinlendi.

14GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Irkçılığa maruz kalan Webo'nun, maç öncesi seremonide gözyaşlarını tutamdağı görüldü.

15İŞTE TARİHİ MAÇTAN ÖNE ÇIKAN GÖRÜNTÜLER...
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İŞTE TARİHİ MAÇTAN ÖNE ÇIKAN GÖRÜNTÜLER...

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