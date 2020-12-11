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GeriFutbol Son dakika haberi | PSG - Başakşehir maçı sonrası UEFA'dan tarihi karar
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 13:21 | 

Son dakika haberi | PSG - Başakşehir maçı sonrası UEFA'dan tarihi karar

UEFA, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçı hakem skandalının ardından harekete geçti ve tarihi bir karara imza attı.

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UEFA, PSG - Başakşehir maçında yaşanan hakem skandalının ardından tarihi bir karara imza attı.

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Paris'te oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında ırkçılık yapan maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo için "Atın şu Negro'yu" ifadesini kullanmış ve bir anda sahayı karıştırmıştı.

3DEMBA BA ÇİLEDEN ÇIKTI
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DEMBA BA ÇİLEDEN ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo’dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki göstermişti.

4NEGRO DEĞİL, NEGRU DEDİM
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"NEGRO DEĞİL, NEGRU DEDİM"

Rezil hakem ise UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalışmıştı.

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Romanya Futbol Federasyonu, Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" açıklamasını yapmıştı.

6GAZETE OKUMAYACAĞIM
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"GAZETE OKUMAYACAĞIM"

Daha sonra yakın çevresine konuşan ırkçı hakem ise "Sakin ve iyi kalmaya çalışıyorum. Bugünlerde gazete okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" ifadesini kullanmıştı.

7SES KAYITLARI DİNLENECEK, 10 MAÇ CEZA GÜNDEMDE
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SES KAYITLARI DİNLENECEK, 10 MAÇ CEZA GÜNDEMDE

Yaşanan skandal sonrası ırkçı hakem için soruşturma başlatan UEFA'nın tüm ses kayıtlarını da değerlendireceği belirtildi.

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Coltescu ile ilgili olarak yaklaşık 10 gün içerisinde görevlendirilen müfettişin çalışmaları sonucunda bir karar alınacak.

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Coltescu'ya 10 maçlık bir ceza verilebileceği aktarılırken esas olarak konuya ilişkin kararların ocak ayında gündeme getirilebileceği belirtildi.

10HAKEM EĞİTİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK KARARI
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HAKEM EĞİTİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK KARARI

Bu arada UEFA, PSG-Başakşehir maçında meydana gelen ırkçılık skandalı sonra hakem eğitimlerinde değişiklik yapma kararı aldı.

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Daily Mail'e göre UEFA, önümüzdeki hafta ve önümüzdeki ay gerçekleşecek hakem zirvelerinin gündeminde bu konuya öncelikli bir yer verecek.

12PSG VE BAŞAKŞEHİR IRKÇI ŞİDDETE KARŞI BİRLEŞTİ
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"PSG VE BAŞAKŞEHİR IRKÇI ŞİDDETE KARŞI BİRLEŞTİ"

İspanyol basını, PSG-Medipol Başakşehir maçı öncesinde futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökerek futbolda ırkçılığı protesto etmesine geniş yer verdi.

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Marca gazetesi "Irkçılığa kırmızı kart" başlığıyla verdiği haberde, PSG ile Medipol Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde her iki takımın futbolcularının saha ortasında diz çökerek "ırkçılığa karşı sembolik bir mesaj" verdiklerini vurguladı. "PSG'li ve Başakşehirli futbolcular, salı günü yaşanan olaydan sonra ırkçı şiddete karşı birleşti" diye yazan Marca, karşılaşmanın futboldan çok, dördüncü hakemin, Pierre Webo'ya ırkçı söylemi ve verilen tepkiyle hafızalarda kalacağını vurguladı.

14EN BÜYÜK IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİ
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"EN BÜYÜK IRKÇILIK KARŞITI GÖSTERİ"

El Pais gazetesi de dünkü maç öncesinde tüm futbolcuların ve hakemlerin saha ortasında diz çökmesini ve yumruklarını havaya kaldırmasını "Futbol endüstrisi tarihinde şimdiye kadar görülmüş en büyük ırkçılık karşıtı gösteri" ifadesiyle okuyucularına verdi.

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Sport gazetesi ise PSG ve Medipol Başakşehir'in "tüm dünyaya bir fair play mesajı gönderdiğini" yazdı.

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