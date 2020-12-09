Son dakika haberi: PSG Başakşehir maçı neden ertelendi? PSG Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?
PSG Başakşehir maçından gelen son dakika gelişmesi dünya genelinde büyük tepki topladı. Şampiyonlar Ligi H Grubu kapsamında oynanan karşılaşmada dördüncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemlerde bulundu. Bu durumun tespit edilmesi üzerine Başakşehir ve PSG'li oyuncular hakem oyundan atılmadan sahaya çıkmayacaklarını açıkladı. Başakşehir’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı. UEFA'nın karşılaşmaya yeni bir hakem triosu atadığı öğrenildi. Peki, Paris Saint Germain Başakşehir maçı ne zaman oynanacak, maç ertelendi mi? İşte, tüm bu detaylar
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SG Başakşehir maçında yaşanan gerilim, UEFA'nın da gündeminde yer aldı. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile deplasmanda karşılaştı. Heyecan dolu karşılaşmada 16. dakikada Pierre Webo soyunma odasına gitti. Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi sahaya çıkarsa biz çıkmayacağız. dedi. Öte yandan Gümüşdağ maçın bugün oynanacağı ifade etti. İşte, detaylar.
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BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GERGİNLİK
Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.
Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.İstanbul Başakşehir’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi sahaya çıkarsa biz çıkmayacağız. Başakşehir Kulübü olarak sonuçlarına katlanırız. Buna duyarsız kalamayız. UEFA'nın dünyanın herkesin önünde hakem Webo için "Negro'yu atın" ifadesini kullanıyor. Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alındı.
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MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında yaşanan ırkçılık skandalının ardından sahaya çıkmama kararı aldı.
Başakşehir kafilesi otele döndü. UEFA'nın karşılaşmaya yeni bir hakem triosu atayacağı öğrenildi.
Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır." ifadeleri kullanıldı.Karşılaşma bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.
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Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ise "PSG, Neymar ve Mbappe çok destek oldu. Oyuncuların birlikte çıkması, ırkçılık karşıtı hareketi birlikte yapması teklif edildi, oyuncular bu hakemler olduğu sürece çıkmamak istedi." dedi.
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UEFA, PSG - Medipol Başakşehir karşılaşmasında yaşanan olayların farkında olduğunu ve kapsamlı bir şekilde inceleneceğini açıkladı.
Irkçı saldırının ardından temsilcimiz Başakşehir sahadan çekilirken, UEFA'dan yapılan açıklamada, "Başka bir 4. hakemle maça devam edilmesi konusunda iki kulüple de anlaşmaya varılmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılacaktır. “Futbolda ırkçılık ve ayrımcılığın hiçbir şekline yer yok" ifadelerine yer verildi.