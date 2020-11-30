Son dakika haberi | Polis, Maradona'nın doktorunun kliniğini bastı | Hemşirenin yalanı ortaya çıktı
Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından sular durulmuyor. Arjantin polisi sabah saatlerinde doktorunun kliniğine baskın düzenledi. Efsane futbolcuya bakan hemşirenin yalan ifade verdiği de ortaya çıktı. İşte yaşanan şok gelişmeler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2
Abone Ol
NAAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKENLERE ÖLÜM TEHDİTLERİ
İlk olarak efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanı, Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirmiş ve ölüm tehditleri almışlardı.
Daha sonra Maradona'nın 2018'de ayrıldığı 6,5 yıllık sevgilisi Rocio Oliva, efsanenin eski karısı Claudia Villafane tarafından Buenos Aires’teki naaş ziyaretine alınmamıştı.
4
Abone Ol
CESEDİNİN ÇIKARILMASINI İSTEDİ
Son olarak ise uzun yıllar Diego Armando Maradona'nın oğlu olduğunu ispat etme savaşı veren 19 yaşındaki Santiago Lara, efsane futbolcunun cesedinin çıkarılıp otopsi yapılması için mahkemeye dilekçe verdi.
5
Abone Ol
Lara açıklamasında, annesinin durumu ağırlaşmadan önce avukatlarına kendisinin Maradona'nın çocuğu olduğunu söylediğini belirterek, "Benim için maddiyat bir şey ifade etmiyor. Sadece kim olduğumu öğrenmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
6
Abone Ol
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yla ilgili yine dünya gündemini sallayacak bir gelişme daha dün akşam yaşandı.
7
Abone Ol
POLİS, DOKTORUN KLİNİĞİNİ BASTI
Arjantin polisi, Pazar günü sabah erken saatlerde "tıbbi ihmal" ve "adam öldürme" suçlarından soruşturma açılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque'nin kliniğine baskın düzenledi. Arama emrinin Maradona'nın kızları Dalma ve Giannina'nın ifadelerinde babalarının aldığı ilacın uygun olup olmadığının sorgulanmasının istemesinin ardından çıktığı belirtildi.
8
Abone Ol
"DIEGO İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIM"
Gözyaşları içerisinde evinde basın toplantısı düzenleyen doktor Luque, "Ona yardım etmek için mümkün olan her şeyi yaptım. Polis kapıma geldiğinde şok oldum. Tam olarak işbirliği yapacağım. Son ana kadar Diego'nun yararına ne yaptığımı biliyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Arkadaşım öldüğü için kendimi çok kötü hissediyorum. Kendimi hiçbir şey için suçlamıyorum. Olanlar haksızlık. Diego'nun kızlarını pek görmedim ama ailesinin geri kalanı, kardeşleri ve yeğenleri beni seviyor.
9
Abone Ol
"KENDİSİNİ CEZALANDIRDI, DIEGO EN ZOR HASTAMDI"
Birisi bir günah keçisi bulmaya çalışıyor. Hepimiz Diego için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Diego'nun haplar ve alkolle ilgili sorunu vardı. Bir doktor değil, bir arkadaş olarak kendisini izin vermeyeceğim şekilde cezalandırdı. Diego en zor hastamdı. İstemezse hiçbir şey yapamazdın. Doktorlardan ve psikologlardan nefret ediyordu. Benim için farklıydı çünkü ona karşı dürüst oldum. O benim arkadaşımdı. Hastaneden ayrıldığında bir rehabilitasyon merkezine gitmesi gerekiyordu ama gitmek istemedi. Diego için herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek ve hayatını iyileştirmektir" ifadelerini kullandı.
10
Abone Ol
AVUKATINDAN AMBULANS VE TIBBI KONTROL SUÇLAMASI
Maradona'nın avukatı Matias Morla geçen hafta emekli futbolcunun ölümüne acil müdahale konusunda üst düzey bir soruşturma talep etti. Morla, ilk ambulansın Maradona'nın kalp yetmezliği yaşadığı eve ulaşmasının yarım saatten fazla sürdüğünü söylemişti ancak daha sonra ambulansın 11 dakikada geldiği ortaya çıktı.
11
Abone Ol
HEMŞİRE 'YALAN RAPORU' İTİRAF ETTİ
Avukat Morla'nın bir başka suçlaması ise efsane futbolcuya ölmeden önce 12 saat boyunca herhangi bir tıbbi kontrol yapılmamasıydı. Maradona'nın evinde kalan hemşire Dahiana Gisela Madrid, ifadesinde 'sabah 6.30'da onu kontrol ettiğini ve yatağında normal bir şekilde uyuduğu'na dair yazdığı raporun yalan olduğunu itiraf etti.
12
Abone Ol
AKCİĞER ÖDEMİNE BAĞLI KALP YETMEZLİĞİ YAŞAMIŞ
Bu arada Leopoldo Luque'un acil servisle yaptığı ve Maradona'nın şüpheli bir kalp durması geçirdiğini belirten aramanın kaydı da Arjantin medyasına sızdırıldı.
13
Abone Ol
Maradona'nın Çarşamba günü öldüğü açıklandı. Alkol sorunları bulunan ve iyileşmekte olan kokain bağımlısı efsane futbolcunun akciğer ödemine neden olan kalp yetmezliği yaşadığı ortaya çıktı.
14
Abone Ol
Maradona'nın kalp kasının zayıfladığı, kalbinin büyüdüğü için vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamadığı belirtildi.
15
Abone Ol
POLİS HER ŞEYİ ARAŞTIRIYOR
Polisin Maradona'nın evin çevresinde tüm kameraları incelediği ve onunla ilgilenen tüm tıbbi personelin cep telefonlarını araştırdığı ifade edildi.