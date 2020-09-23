Galatasaray Son Dakika Haberi | Pirlo bıraktı, İstanbul'a geliyor! Yeni orta saha...
Galatasaray'da sürpriz transfer bombası...
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Sezona flaş bir başlangıç yaparak iki maçını da rahat kazanan Galatasaray'da yüzler gülerken transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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TAYLAN HAMLESİ ŞAŞIRTTI
Sarı kırmızılılarda orta saha bölgesinde teknik direktör Fatih Terim, Taylan Antalyalı hamlesiyle herkesi şaşırtmıştı.
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Taylan'ın müthiş performansı sonrası transfer baskısı azalırken buna rağmen sarı kırmızılılar bu bölge için işi sıkı tutuyor.
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ASLAN DEVREYE GİRDİ
Uzun lig maratonunu hesaba katan Galatasaray, Juventus'la sözleşmesini fesheden isim için devreye girdi.
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Juventus’la sözleşme feshi gündeme gelince, Sarı- Kırmızılılar’ın transferi için devreye girdiği Khedira, İtalyan gazetecilere Pirlo ile anlaşamadığını açıkladı.
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yeni hocasının kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığını söyledi.
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Galatasaray Yönetimi, süreci yakından takip ediyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Khedira için talep edilen sağlık raporlarının kulübe ulaşması bekleniyor.
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İSTANBUL'A GELİYOR
Fanatik'in haberine göre; Cim Bom’un planı, Alman orta saha oyuncusunu İstanbul’a getirterek, bizzat kulüp doktorları tarafından kontrolleri gerçekleştirmek.
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Bedavaya dünya yıldızı!
Juve’nin de mukaveleyi feshetmesi halinde, Galatasaray bonservis bedeli ödemeden dünya çapında çok önemli bir yıldızı daha renklerine bağlayabilir.
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Ancak Khedira ile Galatasaray dışında birçok kulübün daha ilgilendiği, bu nedenle yıllık maaş talebinin yüksek olabileceği ifade ediliyor.
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Khedira sahnede
Juventus'un Paul Pogba, Paulo Dybala, Sami Khedira, Giorgio Chiellini ve Claudio Marchisio gibi yıldızlarıyla Sampdoria'ya kendi evinde attığı gollerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için derledik.