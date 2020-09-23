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GeriFutbol Galatasaray Son Dakika Haberi | Pirlo bıraktı, İstanbul'a geliyor! Yeni orta saha...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 09:37 | 

Galatasaray Son Dakika Haberi | Pirlo bıraktı, İstanbul'a geliyor! Yeni orta saha...

Galatasaray'da sürpriz transfer bombası...

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Sezona flaş bir başlangıç yaparak iki maçını da rahat kazanan Galatasaray'da yüzler gülerken transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2TAYLAN HAMLESİ ŞAŞIRTTI
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TAYLAN HAMLESİ ŞAŞIRTTI

Sarı kırmızılılarda orta saha bölgesinde teknik direktör Fatih Terim, Taylan Antalyalı hamlesiyle herkesi şaşırtmıştı.

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Taylan'ın müthiş performansı sonrası transfer baskısı azalırken buna rağmen sarı kırmızılılar bu bölge için işi sıkı tutuyor.

4ASLAN DEVREYE GİRDİ
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ASLAN DEVREYE GİRDİ

Uzun lig maratonunu hesaba katan Galatasaray, Juventus'la sözleşmesini fesheden isim için devreye girdi.

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Juventus’la sözleşme feshi gündeme gelince, Sarı- Kırmızılılar’ın transferi için devreye girdiği Khedira, İtalyan gazetecilere Pirlo ile anlaşamadığını açıkladı.

6GÖRÜŞMELER BAŞLADI
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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yeni hocasının kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu, menajeriyle birlikte transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığını söyledi.

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Galatasaray Yönetimi, süreci yakından takip ediyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Khedira için talep edilen sağlık raporlarının kulübe ulaşması bekleniyor.

8İSTANBULA GELİYOR
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İSTANBUL'A GELİYOR

Fanatik'in haberine göre; Cim Bom’un planı, Alman orta saha oyuncusunu İstanbul’a getirterek, bizzat kulüp doktorları tarafından kontrolleri gerçekleştirmek.

9Bedavaya dünya yıldızı
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Bedavaya dünya yıldızı!

Juve’nin de mukaveleyi feshetmesi halinde, Galatasaray bonservis bedeli ödemeden dünya çapında çok önemli bir yıldızı daha renklerine bağlayabilir.

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Ancak Khedira ile Galatasaray dışında birçok kulübün daha ilgilendiği, bu nedenle yıllık maaş talebinin yüksek olabileceği ifade ediliyor.

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Khedira sahnede

Juventus'un Paul Pogba, Paulo Dybala, Sami Khedira, Giorgio Chiellini ve Claudio Marchisio gibi yıldızlarıyla Sampdoria'ya kendi evinde attığı gollerden en iyi beş tanesini Dugout farkıyla sizler için derledik.

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