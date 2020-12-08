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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 23:56 | 

Son Dakika Haberi | Paris'te Webo'ya ırkçılık yapan 4. hakem Sebastian Coltescu'dan rezil savunma

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle dururken, temsilcimiz sahayı terk etti. Sonrasında UEFA ile kulüpler arasında uzun süren görüşmeler yapıldı. Maçın ne zaman oynanacağı da netleşti. Dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun savunması da ortaya çıktı.

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Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

2WEBOYA KIRMIZI KART
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WEBO'YA KIRMIZI KART

Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı.

3PİERRE WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI
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PİERRE WEBO IRKÇI SÖYLEMLERE MARUZ KALDI

Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı.

4OYUN UZUN SÜRE DURDU
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OYUN UZUN SÜRE DURDU

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu.

5TEMSİLCİMİZ SAHAYI TERK ETTİ
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TEMSİLCİMİZ SAHAYI TERK ETTİ

Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

6BAŞAKŞEHİR: IRKÇILIĞA HAYIR
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BAŞAKŞEHİR: "IRKÇILIĞA HAYIR"

İstanbul Başakşehir’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

7GÜMÜŞDAĞ REST ÇEKTİ
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GÜMÜŞDAĞ REST ÇEKTİ

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaptığı açıklamada "4. hakem sahadan çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." diye konuştu.

8KULÜPLERDEN DESTEK GELDİ
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KULÜPLERDEN DESTEK GELDİ

Başakşehir'in sahadan çekilmesinin ardından Türk kulüpleri sosyal medya hesplarından yanındayız mesajları paylaştı.

9BAKAN KASAPOĞLUNDAN DESTEK
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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız." ifadelerine yer verdi.

10PSGLİ FUTBOLCULAR DA DESTEK VERDİ
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PSG'Lİ FUTBOLCULAR DA DESTEK VERDİ

Mbappe, Başakşehir'li futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti.

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İstanbul Başakşehir Kulübü, Paris Saint-Germain karşılaşmasında sahaya çıkmama kararı aldı. Kafile, otele döndü.

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Karşılaşma yarın kaldığı yerden devam edecek.

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UEFA'nın yeni bir hakem dörtlüsü göndereceği öğrenildi.

14İŞTE SAHA KENARINDA YAŞANANLAR
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İŞTE SAHA KENARINDA YAŞANANLAR

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