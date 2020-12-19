Son dakika haberi | "Ronaldo'yu yok etmek istiyorlar"
FIFA yılın futbolcusu ödülü sonrası çok sert sözler! Ronaldo'nun tepkisi olay olmuştu...
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2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nde yılın futbolcusu ödülünü Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski kazanmıştı.
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RONALDO'NUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU
Polonyalı santrfor, UEFA'nın ardından FIFA'da da da en iyi oyuncu ödülünü kazanmayı başarmıştı.
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Online olarak yapılan törende Lewandowski isminin açıklandığı an Cristiano Ronaldo'nun görüntüsü çok konuşulmuştu.
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"KARDEŞİMİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"
Sosyal medyada ödülü verilmemesi tartışılan Ronaldo'ya bir destek de ablası Katia Aveiro'dan geldi.
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Katia sosyal medya hesabından "Futbolun utancı , adalet yerini bulacak. Kardeşimi yok etmek istiyorlar ama Tanrı asla dinlenmiyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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Katia Aveiro daha önce de Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandığı dönemde yaptığı açıklamalarda dikkat çekmişti.
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Portekizli yıldızın ablası, "Eğer dünyayı uyandırması gereken kişi Cristiano Ronaldo ise o zaman bu Portekizlinin gerçekten Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemem gerekir. Teşekkür ederim.
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Bu salgına, testlere ve önlemlere inanan binlerce insan bunun bugüne kadar gördüğüm en büyük sahtekarlık olduğunu benim gibi anlayacak.
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Bugün bir yerde okuduğum ve kesinlikle katıldığım bir söz: 'Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın.' Gözünüzü açın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.
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RONALDO RAKİPLERİNİ SEÇTİ
Ronaldo, yılın futbolcusu oylamasında sırasıyla Lewandowski, Messi ve Mbappe'ye oy vermişti.
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MESSI'DEN RONALDO'YA OY YOK
Messi ise Ronaldo'yu tercih etmemiş ve Neymar, Mbappe ve Lewandowski'ye oy vermişti.
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FIFA Yılın 11'i; Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo şeklinde açıklanmıştı.