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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 15:05 | 

Son dakika haberi | "Ronaldo'yu yok etmek istiyorlar"

FIFA yılın futbolcusu ödülü sonrası çok sert sözler! Ronaldo'nun tepkisi olay olmuştu...

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2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nde yılın futbolcusu ödülünü Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski kazanmıştı.

2RONALDONUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU
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RONALDO'NUN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLMUŞTU

Polonyalı santrfor, UEFA'nın ardından FIFA'da da da en iyi oyuncu ödülünü kazanmayı başarmıştı.

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Online olarak yapılan törende Lewandowski isminin açıklandığı an Cristiano Ronaldo'nun görüntüsü çok konuşulmuştu.

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"KARDEŞİMİ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Sosyal medyada ödülü verilmemesi tartışılan Ronaldo'ya bir destek de ablası Katia Aveiro'dan geldi.

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Katia sosyal medya hesabından "Futbolun utancı , adalet yerini bulacak. Kardeşimi yok etmek istiyorlar ama Tanrı asla dinlenmiyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Katia Aveiro daha önce de Cristiano Ronaldo koronavirüse yakalandığı dönemde yaptığı açıklamalarda dikkat çekmişti.

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Portekizli yıldızın ablası, "Eğer dünyayı uyandırması gereken kişi Cristiano Ronaldo ise o zaman bu Portekizlinin gerçekten Tanrı'nın elçisi olduğunu söylemem gerekir. Teşekkür ederim.

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Bu salgına, testlere ve önlemlere inanan binlerce insan bunun bugüne kadar gördüğüm en büyük sahtekarlık olduğunu benim gibi anlayacak.

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Bugün bir yerde okuduğum ve kesinlikle katıldığım bir söz: 'Dünyayı aptal yerine koymayı bırakın.' Gözünüzü açın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

10RONALDO RAKİPLERİNİ SEÇTİ
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RONALDO RAKİPLERİNİ SEÇTİ

Ronaldo, yılın futbolcusu oylamasında sırasıyla Lewandowski, Messi ve Mbappe'ye oy vermişti.

11MESSIDEN RONALDOYA OY YOK
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MESSI'DEN RONALDO'YA OY YOK

Messi ise Ronaldo'yu tercih etmemiş ve Neymar, Mbappe ve Lewandowski'ye oy vermişti.

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FIFA Yılın 11'i; Alisson Becker, Trent-Alexander Arnold, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk, Alphonso Davies, Kevin De Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo şeklinde açıklanmıştı.

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