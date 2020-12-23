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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 12:05 | 

Son dakika haberi | Milan sonrası büyük bomba! Avrupa bunu konuşuyor

Serie A'da lider Milan'ın 7 puan gerisine düşen Juventus'ta ortalık toz duman... Ronaldo'nun ayrılık iddiaları sonrası Almanya'dan sürpriz bir açıklama geldi.

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Serie A'nın 13. haftasında sahasında Fiorentina'ya 3-0 yenilen Juventus'ta taşlar yerinden oynuyor.

2FAVORİ MILAN VE INTER
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"FAVORİ MILAN VE INTER"

Son 8 yılın şampiyonu, 24 puanda kalarak lider Milan'ın 7 puan gerisine düştü. Alınan kötü sonuçların ardından sezon başında göreve gelen Andrea Pirlo'nun koltuğu sallanmaya başladı.

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Pirlo alınan ağır mağlubiyet sonrası "Güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ama şu anda zirvede Milan ve Inter varsa şimdiye kadar bizden daha iyi olduklarını gösteriyor. Favorinin onlar olduğunu inkar etmeyelim" ifadelerini kullandı.

4RONALDO GİDİYOR
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RONALDO GİDİYOR

İtalyan basını ise Pirlo'dan önce Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılabileceğini öne sürmeye devam ediyor.

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Haberlerde Portekizli yıldızın transferinde eski takımı Manchester United'ın favori olduğu ancak Paris Saint Germain'in de Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

6RONALDOYLA ÇALIŞMAK HAYALİM
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"RONALDO'YLA ÇALIŞMAK HAYALİM"

Bu arada Juventus teknik direktörlüğü için adı geçen Julian Nagelsmann'dan da sürpriz bir açıklama geldi.

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Bild'e konuşan 33 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo'yla birlikte çalıştırma hayalinin olduğunu açıkladı.

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Nagelsmann, "Dışarıdan Ronaldo'nun kendini beğenmiş biri olarak görürsünüz. Ama Sami Khedira'nın Ronaldo'nun profesyonel çalışma yaklaşımı hakkında bana söyledikleri şeyler çok etkileyici.

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İnanılmaz bir antrenman programı var. Antrenmana her zaman ilk gelen ve son giden o olurmuş. Aynı zamanda çok sıcak biri olduğunu da duydum. Onunla çalışmak heyecan verici olurdu" ifadelerini kullandı.

10REAL MADRID YÖNETİMİ BENİMLE SOHBET ETMEK İSTEDİ
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"REAL MADRID YÖNETİMİ BENİMLE SOHBET ETMEK İSTEDİ"

Nagelsmann, 2018 yılında Hoffenheim'ı çalıştırırken Real Madrid'i neden reddettiğini ise şöyle açıkladı:

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"İmzalanmaya hazır bir sözleşmem varmış gibi değildi. Real Madrid yönetiminin benimle sadece sohbet etmek istediğini hissettim. O sırada bir anlam ifade etmediğini söyledim. Ligin başlamasına sadece 3 hafta vardı, İspanyolca konuşamıyordum. Bu benim veya Real Madrid için yeterli olmazdı. Öğrenmek için birkaç sezon kulüpte kalmam gerekiyordu."

12EN İYİ OLMAK İÇİN ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMALIYIM
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"EN İYİ OLMAK İÇİN ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMALIYIM"

33 yaşındaki Alman teknik adam son olarak teknik adam son olarak hayalini ve bir kulübe imza atmadan neleri göz önünde bulundurduğunu şu sözlerle anlattı:

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"Kulüpleri değerlendirmek için bir dayanağım var. Spor tutkuları nelerdir? Unvanlar ne kadar gerçekçi? Kulübün mali durumu nedir? Özel alan için şehir nasıl? Leipzig'e gelirken bu sorular bana yardımcı oldu.

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Kendimi en iyiye ilerlemek isteyen ve hala çok fazla geliştirme potansiyeline sahip yetenekli bir koç olarak görüyorum. Şimdi dünyada yılın koçu olmak zorunda değilim, ancak bir gün en iyi koçlardan biri olarak seçilmek istiyorum. Zirveye çıkmak istiyorsan bir şeyler kazanmalısın. U19 şampiyonası dışında henüz şampiyonluğum yok. Yani önümde bazı meslektaşlarım var."

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