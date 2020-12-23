Son dakika haberi | Milan sonrası büyük bomba! Avrupa bunu konuşuyor
Serie A'da lider Milan'ın 7 puan gerisine düşen Juventus'ta ortalık toz duman... Ronaldo'nun ayrılık iddiaları sonrası Almanya'dan sürpriz bir açıklama geldi.
Serie A'nın 13. haftasında sahasında Fiorentina'ya 3-0 yenilen Juventus'ta taşlar yerinden oynuyor.
Pirlo alınan ağır mağlubiyet sonrası "Güçlü bir takım olduğumuzu düşünüyoruz ama şu anda zirvede Milan ve Inter varsa şimdiye kadar bizden daha iyi olduklarını gösteriyor. Favorinin onlar olduğunu inkar etmeyelim" ifadelerini kullandı.
Haberlerde Portekizli yıldızın transferinde eski takımı Manchester United'ın favori olduğu ancak Paris Saint Germain'in de Ronaldo'yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.
Bild'e konuşan 33 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo'yla birlikte çalıştırma hayalinin olduğunu açıkladı.
İnanılmaz bir antrenman programı var. Antrenmana her zaman ilk gelen ve son giden o olurmuş. Aynı zamanda çok sıcak biri olduğunu da duydum. Onunla çalışmak heyecan verici olurdu" ifadelerini kullandı.
"İmzalanmaya hazır bir sözleşmem varmış gibi değildi. Real Madrid yönetiminin benimle sadece sohbet etmek istediğini hissettim. O sırada bir anlam ifade etmediğini söyledim. Ligin başlamasına sadece 3 hafta vardı, İspanyolca konuşamıyordum. Bu benim veya Real Madrid için yeterli olmazdı. Öğrenmek için birkaç sezon kulüpte kalmam gerekiyordu."
"Kulüpleri değerlendirmek için bir dayanağım var. Spor tutkuları nelerdir? Unvanlar ne kadar gerçekçi? Kulübün mali durumu nedir? Özel alan için şehir nasıl? Leipzig'e gelirken bu sorular bana yardımcı oldu.
Kendimi en iyiye ilerlemek isteyen ve hala çok fazla geliştirme potansiyeline sahip yetenekli bir koç olarak görüyorum. Şimdi dünyada yılın koçu olmak zorunda değilim, ancak bir gün en iyi koçlardan biri olarak seçilmek istiyorum. Zirveye çıkmak istiyorsan bir şeyler kazanmalısın. U19 şampiyonası dışında henüz şampiyonluğum yok. Yani önümde bazı meslektaşlarım var."
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