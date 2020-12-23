Son dakika haberi | Milan sonrası büyük bomba! Avrupa bunu konuşuyor

Kendimi en iyiye ilerlemek isteyen ve hala çok fazla geliştirme potansiyeline sahip yetenekli bir koç olarak görüyorum. Şimdi dünyada yılın koçu olmak zorunda değilim, ancak bir gün en iyi koçlardan biri olarak seçilmek istiyorum. Zirveye çıkmak istiyorsan bir şeyler kazanmalısın. U19 şampiyonası dışında henüz şampiyonluğum yok. Yani önümde bazı meslektaşlarım var."