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Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 10:23 | 

Son dakika haberi | Mike Tyson'dan sonra Floyd Maywheater da ringe dönüyor

Mike Tyson'ın ardından bir diğer boks efsane Floyd Maywheater da ringe geri dönüyor. 1 milyar doların üzerinde serveti olan Maywheater'ın yeni rakibi ise herkesi şaşkına çevirdi.

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Amerikalı ünlü boksör Mike Tyson 15 yıl aranın ardından 54 yaşında ringlere yeniden dönmüştü.

2MAÇ İÇİN 45 KİLO VERMİŞTİ
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MAÇ İÇİN 45 KİLO VERMİŞTİ

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Tyson, Roy Jones Jr. ile karşı karşıya gelmiş ve 8 raund süren mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Maç için 45 kilo veren Amerikalı efsane boksör karşılaşmasının tekrarını istemiş, Roy Jones ise böyle bir kararı ailesine danışmadan almayacağını açıklamıştı.

420 MİLYON DOLAR KAZANDI
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20 MİLYON DOLAR KAZANDI

Mike Tyson'ın finans işlerine bakan kayınbiraderi Azim Spicer ise Amerikalı boksörün bu maçtan 20 milyon dolar civarında bir para kazandığını duyurmuştu.

5MAYWHEATER DA DÖNÜYOR
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MAYWHEATER DA DÖNÜYOR

Tyson'ın bu geri dönüşünün ardından bir diğer efsane isim Floyd Maywheater da ringe geri dönmeye hazırlanıyor.

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43 yaşındaki efsane boksör, 20 Şubat'ta Youtube'da yaptığı boks maçlarıyla ünlenen Logan Paul ile karşı karşıya gelecek.

750-0LIK MÜTHİŞ İSTATİSTİK
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50-0'LIK MÜTHİŞ İSTATİSTİK

Ağustos 2017'de Conor McGregor'u yendikten sonra resmi hiçbir maça çıkmayan Floyd Maywheater'ın 50-0'lık istatistiği bulunuyor.

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Efsane boksör, McGregor'la yaptığı maçın ardından "Bu dövüşü ciddiye aldım, ancak dövüşte biraz eğlenmek istedim ve insanları eğlendirmek istedim. İnsanlara bir gösteri vermelisin. Oraya gidip onu kapıdan dışarı fırlatmak isteseydim, bunu yapabilirdim" ifadelerini kullanmıştı.

9139 SANİYEDE 9 MİLYON DOLAR KAZANDI
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139 SANİYEDE 9 MİLYON DOLAR KAZANDI

Maywheater, Aralık 2018'de ise Japon kick boks oyuncusu Tenshin Nasukawa'yı 139 saniyede yenmiş ve bu maçtan için 9 milyon dolar kazanmıştı.

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Tüm dünyanın beklediği maç öncesi sosyal medya hesabından bir video paylaşan Logan Paul, efsane boksörü kızdıracak ifadeler kullandı.

11LANET SÖZLEŞMEYİ İMZALA
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"LANET SÖZLEŞMEYİ İMZALA!"

Paul, "Floyd bir süredir bu maçı düşündüğünü biliyorum. En başta 50-0'lık serinin bozulmamasını istediğin için sözleşmeyi imzalamadığını düşünüyordum.

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Ama artık okuma yazma bilmediğini düşünüyorum. Endişelenme şampiyon, seni yakaladım. Senin adını duvara astım Floyd, sen kazanamayacaksın. Lanet sözleşmeyi imzala" dedi.

13BEN ÇOCUK OYUNLARINA GÖRE DEĞİLİM
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"BEN ÇOCUK OYUNLARINA GÖRE DEĞİLİM"

Logan'a cevap veren Maywheater ise "Bu YouTube kızı oynayacak Barbie bebekleri bulsa iyi olur çünkü ben çocuk oyunlarına göre değilim.

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Üç yıl önce UFC'den bir dövüşçü adımı söyledikten sonra ona ağızlık takmak zorunda kaldılar. Logan Paul, ben Japonya'yı tekrar fethetmeden önce aynı muameleyi görebilir" ifadelerini kullandı.

152 MAÇTAN 800 MİLYON DOLAR KAZANDI
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2 MAÇTAN 800 MİLYON DOLAR KAZANDI

Floyd Maywheater, Manny Pacquiao ve Conor McGregor ile yaptığı karşılaşmalardan 800 milyon doların üzerinde para kazanmıştı.

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