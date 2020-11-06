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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Marius Sumudica'dan Gaziantep FK-Beşiktaş maçında olay hareket! Golden sonra...
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Futbol
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 23:32 | 

Son Dakika Haberi | Marius Sumudica'dan Gaziantep FK-Beşiktaş maçında olay hareket! Golden sonra...

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçta yaptığı hareket olay oldu.

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 90+8'de Kenan Özer'in attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

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Rumen teknik adam, 3-1'lik galibiyetin ardından yaptığı hareketle siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı.

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Maçın 71. dakikasında sarı kart gören Marius Sumudica mücadelenin son anlarında gelen 3. golün ardından ise çok konuşulan bir harekete imza attı.

4TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ
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TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Rumen teknik adam, Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere 'Sus' işareti yaptı.

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Rumen teknik adam Kenan Özer'in attığı golden sonra 'kartal' pozu vererek siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

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Ayrıca Sumudica'nın Beşiktaşlı yöneticilerin olduğu yere bakıp 'Sus' işareti yapması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Sumudica'nın hareketleri sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da tepki gösterdi.

8MAÇTAN SONRA ÖĞRENDİM
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'MAÇTAN SONRA ÖĞRENDİM'

Maçın ardından açıklama yapan Sumudica, "Yapmış olduğum 'Kartal' hareketi'nin Beşiktaş'ın sembolü olduğunu maçtan sonra öğrendim" şeklinde konuştu.

9TRABZONSPOR MAÇI SONRASINDA DA...
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TRABZONSPOR MAÇI SONRASINDA DA...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Gaziantep Futbol Kulübü, son dakikada bulduğu golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

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Maçın uzatma anlarında kırmızı kart gören Gaziantep'in hocası Marius Sumudica, karşılaşmanın Kalyon Stadı'nda çalan 'Antep'in Hamamları' şarkısı sonrası kendinden geçen Sumudica, bir süre dans etmişti.

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