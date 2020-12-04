Son dakika haberi | "Maradona'yı merdivenlerden aşağı attı!"
25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası ailesi birbirine girdi.
2
Abone Ol
İlk olarak Maradona'nın eski sevgilisi Rocio Oliva, efsane ismin cenaze törenine eski karısı tarafından alınmamıştı.
3
Abone Ol
ABLASI, KIZLARINI SUÇLADI
Maradona'nın ablası Ana ise Arjantin basınına yaptığı açıklamalarla yeni bir gündem yarattı.
4
Abone Ol
Ana, efsane ismin ölmeden önce kızları Dalma ve Giannina tarafından terk edildiğini iddia etti.
5
Abone Ol
"BABAMA OLAN SAYGIMDAN CEVAP VERMEYECEĞİM"
Maradona'nın ablası, "Kızlara onu en son ne zaman gördüklerini sorun. Gazeteci Yanina Latorre, Maradona'yla ilgilendiğim için 4 milyon peso aldığı aldığımı iddia ediyor. O, kardeşimin kızları tarafından tutulmuş biri" ifadelerini kullandı.
6
Abone Ol
Maradona'nın kızı Dalma ise teyzesinin iddiasını yalanlayarak "Ne söylediğini gördüm ama babama olan saygımdan ona cevap vermeyeceğim. Teyzemle konuşmaya çalıştım ama telefonlarıma cevap vermedi" şeklinde konuştu.
7
Abone Ol
"ESKİ SEVGİLİSİ MARADONA'YI DÖVDÜ"
Bu arada Yanina Latorre'nin iddiaları Maradona'nın ablasıyla da sınırlı kalmadı.
8
Abone Ol
Arjantinli gazeteci, Maradona'nın eski sevgilisi Rocio Oliva'nın efsane futbolcuyu dövdüğünü öne sürdü.
9
Abone Ol
Latorre yazısında "Rocío ona doping yaptırdı. Sürekli ona içki verip şişesiyle onu dövdü. Geçen yıl onu merdivenlerden aşağı attı ve omzunu çıkardı" ifadelerini kullandı.
10
Abone Ol
ROCIO OLIVA DA KONUŞTU
Ortalığı ayağa kaldıran bu iddia sonrası açıklama yapan Rocio Oliva ise kendisini savundu.
11
Abone Ol
Oliva, "Yanina başından beri yalan söylüyor. Bunu nereden uydurduğunu bilmiyorum. O oturduğu yerde konuşan ve bir şeyler uydurmak zorunda olan biri. Zamanı geldiğinde konuşacağım...
12
Abone Ol
Diego'nun bir oyuncu olarak olduğundan daha iyi bir insan olduğunu göstermek istiyorum. İnsanların onun ne kadar büyük ve sevgi dolu bir kalbi olduğunu bilmesini istiyorum. Kendim ve Diego için güçlü olmalıyım" şeklinde konuştu.
13
Abone Ol
NEDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ?
Bu arada Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğiyle ilgili olarak ise Nöroloji uzmanı Nelson Castro çarpıcı bir iddiayı ortaya atmıştı.
14
Abone Ol
Castro, efsane ismin kalp krizi geçirmesinden önce antidepresanlar ile uyuşturucuları birlikte aldığını ve bu karışımın Maradona'nın kalbini durdurmuş olabileceğini belirtmişti.
15
Abone Ol
Doktor Castro, "Kullandığı maddeler ve ilaçların birçok etkisi bulunuyor. Bunlardan biri de kalp atış hızını arttırmak. Eğer bu ikisini birlikte içtiyse kalp atışı çok hızlanmış demektir. Bu da zaten yorgun olan kalbini durdurmuş olabilir" şeklinde konuşmuştu.