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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 13:46 | 

Son dakika haberi | "Maradona'yı merdivenlerden aşağı attı!"

25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı.

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Diego Armando Maradona'nın ölümü sonrası ailesi birbirine girdi.

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İlk olarak Maradona'nın eski sevgilisi Rocio Oliva, efsane ismin cenaze törenine eski karısı tarafından alınmamıştı.

3ABLASI, KIZLARINI SUÇLADI
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ABLASI, KIZLARINI SUÇLADI

Maradona'nın ablası Ana ise Arjantin basınına yaptığı açıklamalarla yeni bir gündem yarattı.

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Ana, efsane ismin ölmeden önce kızları Dalma ve Giannina tarafından terk edildiğini iddia etti.

5BABAMA OLAN SAYGIMDAN CEVAP VERMEYECEĞİM
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"BABAMA OLAN SAYGIMDAN CEVAP VERMEYECEĞİM"

Maradona'nın ablası, "Kızlara onu en son ne zaman gördüklerini sorun. Gazeteci Yanina Latorre, Maradona'yla ilgilendiğim için 4 milyon peso aldığı aldığımı iddia ediyor. O, kardeşimin kızları tarafından tutulmuş biri" ifadelerini kullandı.

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Maradona'nın kızı Dalma ise teyzesinin iddiasını yalanlayarak "Ne söylediğini gördüm ama babama olan saygımdan ona cevap vermeyeceğim. Teyzemle konuşmaya çalıştım ama telefonlarıma cevap vermedi" şeklinde konuştu.

7ESKİ SEVGİLİSİ MARADONAYI DÖVDÜ
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"ESKİ SEVGİLİSİ MARADONA'YI DÖVDÜ"

Bu arada Yanina Latorre'nin iddiaları Maradona'nın ablasıyla da sınırlı kalmadı.

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Arjantinli gazeteci, Maradona'nın eski sevgilisi Rocio Oliva'nın efsane futbolcuyu dövdüğünü öne sürdü.

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Latorre yazısında "Rocío ona doping yaptırdı. Sürekli ona içki verip şişesiyle onu dövdü. Geçen yıl onu merdivenlerden aşağı attı ve omzunu çıkardı" ifadelerini kullandı.

10ROCIO OLIVA DA KONUŞTU
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ROCIO OLIVA DA KONUŞTU

Ortalığı ayağa kaldıran bu iddia sonrası açıklama yapan Rocio Oliva ise kendisini savundu.

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Oliva, "Yanina başından beri yalan söylüyor. Bunu nereden uydurduğunu bilmiyorum. O oturduğu yerde konuşan ve bir şeyler uydurmak zorunda olan biri. Zamanı geldiğinde konuşacağım...

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Diego'nun bir oyuncu olarak olduğundan daha iyi bir insan olduğunu göstermek istiyorum. İnsanların onun ne kadar büyük ve sevgi dolu bir kalbi olduğunu bilmesini istiyorum. Kendim ve Diego için güçlü olmalıyım" şeklinde konuştu.

13NEDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
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NEDEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ?

Bu arada Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğiyle ilgili olarak ise Nöroloji uzmanı Nelson Castro çarpıcı bir iddiayı ortaya atmıştı.

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Castro, efsane ismin kalp krizi geçirmesinden önce antidepresanlar ile uyuşturucuları birlikte aldığını ve bu karışımın Maradona'nın kalbini durdurmuş olabileceğini belirtmişti.

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Doktor Castro, "Kullandığı maddeler ve ilaçların birçok etkisi bulunuyor. Bunlardan biri de kalp atış hızını arttırmak. Eğer bu ikisini birlikte içtiyse kalp atışı çok hızlanmış demektir. Bu da zaten yorgun olan kalbini durdurmuş olabilir" şeklinde konuşmuştu.

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