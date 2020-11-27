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GeriFutbol Son dakika haberi | Maradona'nın ölümüyle ilgili korkunç şüphe!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 13:36 | 

Son dakika haberi | Maradona'nın ölümüyle ilgili korkunç şüphe!

Arjantin mahkemesi, efsane Maradona'nın ölümünün ardından ortaya atılan şok iddia sonrası harekete geçti.

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Tüm dünyayı yasa boğan Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

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Arjantinli haber ajansı Telam, efsane ismin hayatını kaybettiği odasında neler olduğunu açıkladı.

3SANDVİÇLER VE MİDE İLAÇLARI VARDI
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SANDVİÇLER VE MİDE İLAÇLARI VARDI

Telam'a göre; Maradona'nın baş ucunda yemesi için dilimlenmiş ekmek sandviçleri bulunuyordu.

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Odada ayrıca Reliveran ve Taural gibi birkaç mide ilacı da mevcuttu.

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Maradona'nın evinde bulunan çalışanlar verdikleri ifadede efsane ismi ölümünden önceki akşam 11.30'da sağlıklı bir durumda gördüklerini bildirdiler.

612 SAAT BOYUNCA TEDAVİ GÖRMEDİ İDDİASI
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'12 SAAT BOYUNCA TEDAVİ GÖRMEDİ' İDDİASI

Public TV'nin haberine göre ise Maradona'nın cansız bedeni bulunduğunda herhangi bir tıbbi müdahale yapmak için çok geçti.

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Raporda kesin ölüm saati bilinmeyen Maradona'nın 12.00'de odasında ölü bulunduğu ve haber verildikten sonra yaklaşık 2 saatlik bir gecikmeden bahsedildiği vurgulandı.

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Ölüm sebebi araştırılan Maradona'nın odasında 12 saat boyunca tedavi görmediği de iddia edildi.

9ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI
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"ADAM ÖLDÜRME" SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Maradona'nın ölümüyle ilgili olarak evdeki çalışanlarına kişiyi terk etme ve görevi kötüye kullanma nedeniyle adam öldürme suçlarından dava açıldı.

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Telam'ın haberine göre; Maradona'nın ailesi, Arjantin hükümetinin efsane ismin naaşının helikopterle Bella Vista Mezarlığı'na götürülmesi teklifini reddetti.

11FUTBOL DÜNYASINDAN BİR TEK COPPOLA KATILDI
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FUTBOL DÜNYASINDAN BİR TEK COPPOLA KATILDI

Maradona'nın mezarlıktaki töreni çok kısa sürdü ve törene eski eşi Claudia Villafane ve kızları Dalma ile Giannina dışında birkaç özel isim katıldı.

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Ole'nin haberine göre; Cenaze törenine futbol dünyasından katılan tek isim ise Maradona'nın eski menajeri Guillermo Coppola'ydı.

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Töreni yöneten rahip, Maradona'nın hayatı boyunca dünyaya sunulan bir hediye olduğunu hatırlattı ve ailesine birlik mesajı verdi.

14GÖZYAŞLARI VE ALKIŞLARLA VEDA
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GÖZYAŞLARI VE ALKIŞLARLA VEDA

Efsane futbolcunun naaşı mezara konduğunda ise tam anlamıyla bir ölüm sessizliği oldu ve yalnızca ağlayanların hıçkırıkları duyuldu.

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20 dakika süren defin işlemi sonrası cenazedeki herkes Maradona'yı son kez alkışladı.

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