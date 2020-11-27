Son dakika haberi | Maradona'nın ölümüyle ilgili korkunç şüphe!

Tüm dünyayı yasa boğan Diego Armando Maradona'nın ölümüyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Arjantinli haber ajansı Telam, efsane ismin hayatını kaybettiği odasında neler olduğunu açıkladı. Telam'a göre; Maradona'nın baş ucunda yemesi için dilimlenmiş ekmek sandviçleri bulunuyordu.Odada ayrıca Reliveran ve Taural gibi birkaç mide ilacı da mevcuttu.Maradona'nın evinde bulunan çalışanlar verdikleri ifadede efsane ismi ölümünden önceki akşam 11.30'da sağlıklı bir durumda gördüklerini bildirdiler.Public TV'nin haberine göre ise Maradona'nın cansız bedeni bulunduğunda herhangi bir tıbbi müdahale yapmak için çok geçti.Raporda kesin ölüm saati bilinmeyen Maradona'nın 12.00'de odasında ölü bulunduğu ve haber verildikten sonra yaklaşık 2 saatlik bir gecikmeden bahsedildiği vurgulandı.Ölüm sebebi araştırılan Maradona'nın odasında 12 saat boyunca tedavi görmediği de iddia edildi.Maradona'nın ölümüyle ilgili olarak evdeki çalışanlarına kişiyi terk etme ve görevi kötüye kullanma nedeniyle adam öldürme suçlarından dava açıldı.Telam'ın haberine göre; Maradona'nın ailesi, Arjantin hükümetinin efsane ismin naaşının helikopterle Bella Vista Mezarlığı'na götürülmesi teklifini reddetti.Maradona'nın mezarlıktaki töreni çok kısa sürdü ve törene eski eşi Claudia Villafane ve kızları Dalma ile Giannina dışında birkaç özel isim katıldı.Ole'nin haberine göre; Cenaze törenine futbol dünyasından katılan tek isim ise Maradona'nın eski menajeri Guillermo Coppola'ydı.Töreni yöneten rahip, Maradona'nın hayatı boyunca dünyaya sunulan bir hediye olduğunu hatırlattı ve ailesine birlik mesajı verdi.Efsane futbolcunun naaşı mezara konduğunda ise tam anlamıyla bir ölüm sessizliği oldu ve yalnızca ağlayanların hıçkırıkları duyuldu. 20 dakika süren defin işlemi sonrası cenazedeki herkes Maradona'yı son kez alkışladı.