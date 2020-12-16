Son dakika haberi | Maradona'nın ölümüyle ilgili korkunç gerçek! Polisten gizlediği ortaya çıktı
Tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Arjantin polisi çok önemli bir gerçeğe ulaştı. İşte detaylar...
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25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın ölümüyle sonrası yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Luque daha sonra gözyaşları içerisinde düzenlediği basın toplantısında "Diego söz konusu olduğunda herhangi bir şeyden sorumluysam, bu onu sevmek, ona değer vermek, hayatını sonuna kadar geliştirmek ve uzatmaktır.
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