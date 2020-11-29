Son dakika haberi | Maradona'nın mezarının açılmasını istedi

"DIEGO'NUN EN ÇOK GÖRMEK İSTEDİĞİ KADINDIM" Arjantin gazetesi Todos Noticias’a konuşan Oliva, "Ben Diego’nun son sevgilisiydim. Ben Diego’nun görmeyi istediği kadındım. Kimse bunu anlayamaz. Diego’yu bir dakika bile düşünmüyorlar. O öldü ve bu canımı acıtıyor. Onu en son 30 Ekim’de gördüm. Ve hiç iyi değildi. Evde olmaması gerekiyordu, hastaneye kaldırılmalıydı" ifadelerini kullanmıştı.