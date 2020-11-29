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GeriFutbol Son dakika haberi | Maradona'nın mezarının açılmasını istedi
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 12:43 | 

Son dakika haberi | Maradona'nın mezarının açılmasını istedi

25 Kasım'da hayatını kaybeden Maradona ile ilgili olarak şok bir gelişme daha yaşandı. Ortaya çıkan sürpriz bir isim efsane futbolcunun mezarının açılıp otopsi yapılması için dilekçe verdi.

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Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından yaşanan şok gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor...

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İlk olarak efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanı, Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirmiş ve ölüm tehditleri almışlardı.

3ESKİ KARISI, ESKİ SEVGİLİSİNİ CENAZE TÖRENİNE ALMADI
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ESKİ KARISI, ESKİ SEVGİLİSİNİ CENAZE TÖRENİNE ALMADI

Geçtiğimiz gün ise Maradona'nın 2018'de ayrıldığı 6,5 yıllık sevgilisi Rocio Oliva, efsanenin eski karısı Claudia Villafane tarafından Buenos Aires’teki naaş ziyaretine alınmamıştı.

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Casa Rosada’ya sabah 4.40’ta gelen Rocio Oliva, korumalar tarafından içeri alınmamış ve kendisine saat 7’de tekrar gelmesi söylenmişti.

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Talk show sunucusu Oliva, o esnada televizyonda canlı yayında “Sabah 7'de gelemem, bu çılgınlık. Bunu yapamazsınız. Gelemem. Tüm halkla birlikte sabah 7'de gelmemi istediler” sözleriyle isyan etmişti.

6DIEGONUN EN ÇOK GÖRMEK İSTEDİĞİ KADINDIM
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"DIEGO'NUN EN ÇOK GÖRMEK İSTEDİĞİ KADINDIM"

Arjantin gazetesi Todos Noticias’a konuşan Oliva, "Ben Diego’nun son sevgilisiydim. Ben Diego’nun görmeyi istediği kadındım. Kimse bunu anlayamaz. Diego’yu bir dakika bile düşünmüyorlar. O öldü ve bu canımı acıtıyor. Onu en son 30 Ekim’de gördüm. Ve hiç iyi değildi. Evde olmaması gerekiyordu, hastaneye kaldırılmalıydı" ifadelerini kullanmıştı.

7DNA TESTİ İSTEDİ
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DNA TESTİ İSTEDİ

Diego Armando Maradona'yla ilgili yine dünya gündemini sallayacak bir gelişme daha yaşandı.

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Uzun yıllar Diego Armando Maradona'nın oğlu olduğu ispat etme savaşı veren 19 yaşındaki Santiago Lara, Maradona gömüldükten 24 saat geçemeden yeniden harekete geçti.

9OTOPSİ İÇİN DİLEKÇE VERDİK
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"OTOPSİ İÇİN DİLEKÇE VERDİK"

Avukatının aracılığı ile Santiago Aile Mahkemesi'ne dilekçe veren Lara, Maradona'nın cesedinin çıkarılıp otopsi yapılmasını istedi.

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Mahkemeye dilekçeyi sunan Avukat Jose Nunez, katıldığı televizyon programında cesedin otopsi için mezardan çıkarılıp DNA sonuçları açıklanana kadar adli morgda kalmasını talep ettiklerini söyledi.

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Lara 2014 yılından bu yana Maradona'nın oğlu olduğunu ispat etmek için mücadele veriyor.

122 ÇOCUĞUNU SONRADAN KABUL ETMİŞTİ
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2 ÇOCUĞUNU SONRADAN KABUL ETMİŞTİ

Lara'nın garson olan annesi, 2006 yılında kendisi 13 yaşındayken karaciğer kanserinden hayatını kaybetti.

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Maradona'nın resmi olarak 5 çocuğu bulunuyor. Efsane isim 5 çocuktan ikisinin sonradan kendi çocukları olduğunu kabul etmişti.

14SADECE KİM OLDUĞUMU ÖĞRENMEK İSTİYORUM
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"SADECE KİM OLDUĞUMU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Santiago Lara katıldığı programda, annenin durumu ağırlaşmadan önce avukatlarına kendisinin Maradona'nın çocuğu olduğunu söylediğini belirtti.

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Lara konuyla ilgili, "Benim için maddiyat bir şey ifade etmiyor. Sadece kim olduğumu öğrenmek istiyorum" dedi.

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