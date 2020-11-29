Son dakika haberi | Maradona'nın mezarının açılmasını istedi
25 Kasım'da hayatını kaybeden Maradona ile ilgili olarak şok bir gelişme daha yaşandı. Ortaya çıkan sürpriz bir isim efsane futbolcunun mezarının açılıp otopsi yapılması için dilekçe verdi.
Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından yaşanan şok gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor...
ESKİ KARISI, ESKİ SEVGİLİSİNİ CENAZE TÖRENİNE ALMADI
Geçtiğimiz gün ise Maradona'nın 2018'de ayrıldığı 6,5 yıllık sevgilisi Rocio Oliva, efsanenin eski karısı Claudia Villafane tarafından Buenos Aires’teki naaş ziyaretine alınmamıştı.
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