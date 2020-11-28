Son dakika haberi | Maradona'nın cenazesinde büyük rezalet! Servetiyle ilgili şok iddia

150 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MALI VAR Aynı zamanda Maradona’nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin) değerinde malı olduğu ifade edilirken bunlar arasında; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar, Çin'deki futbol okulları yer alıyor. Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.