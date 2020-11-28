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GeriFutbol Son dakika haberi | Maradona'nın cenazesinde büyük rezalet! Servetiyle ilgili şok iddia
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 10:35 | 

Son dakika haberi | Maradona'nın cenazesinde büyük rezalet! Servetiyle ilgili şok iddia

Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın naaşıyla poz verilmesinin ardından bir skandalın da eski karısı ve eski sevgilisi arasında yaşandığı ortaya çıktı...

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Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından yaşanan skandallar birbirini ardına ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Maradona'nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıkmıştı.

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Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verilmişti.

4ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
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ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina'ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedilmişti.

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Bu arada Maradona'nın 2018'de ayrıldığı 6,5 yıllık sevgilisi Rocio Oliva da futbol efsanesinin eski karısı Claudia Villafañe tarafından Buenos Aires’te Devlet Başkanlığı binası Casa Rosad’daki naaş ziyaretinden geri çevrildi.

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Maradona’ya veda etmek isteyen Rocio Oliva, Casa Rosada’ya sabah 4.40’ta ulaştı ancak korumalar içeri girmesine izin verilmediğini söyledi. İzin çıkmaması üzerine ağlamaya başlayan Oliva’ya saat 7’de tekrar gelmesi tavsiye edildi.

7BUNU YAPAMAZSINIZ
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"BUNU YAPAMAZSINIZ!"

Talk show sunucusu Oliva, o esnada televizyonda canlı yayında “Sabah 7'de gelemem, bu çılgınlık. Bunu yapamazsınız. Gelemem. Tüm halkla birlikte sabah 7'de gelmemi istediler” sözleriyle isyan etti.

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Daha sonra Arjantin gazetesi Todos Noticias’a konuşan Oliva, Maradona’nın sevdiklerine ve yakın arkadaşlarına izin verilirken, eski eşi Claudia Villafañe'nin kendisini geri çevirme kararının nedenini açıklayamadığını söyledi.

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Daha sonra Arjantin gazetesi Todos Noticias’a konuşan Oliva, Maradona’nın sevdiklerine ve yakın arkadaşlarına izin verilirken, eski eşi Claudia Villafañe'nin kendisini geri çevirme kararının nedenini açıklayamadığını söyledi.

10DIEGONUN GÖRMEYİ İSTEDİĞİ KADINDIM
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"DIEGO'NUN GÖRMEYİ İSTEDİĞİ KADINDIM"

Oliva, "Ben Diego’nun son sevgilisiydim. Ben Diego’nun görmeyi istediği kadındım. Kimse bunu anlayamaz. Diego’yu bir dakika bile düşünmüyorlar. O öldü ve bu canımı acıtıyor.

11İLİŞKİLERİ 2018DE BİTMİŞTİ
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İLİŞKİLERİ 2018'DE BİTMİŞTİ

Onu en son 30 Ekim’de gördüm. Ve hiç iyi değildi. Evde olmaması gerekiyordu, hastaneye kaldırılmalıydı" şeklinde konuştu. Oliva ve Maradona, 6,5 yıl süren ilişkilerini 2018’de bitirmişti.

12SERVETİYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA
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SERVETİYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

Maradona’ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli bir gazeteci ise Maradona için, “Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü” ifadesini kullandı.

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İddiaya göre; Maradona öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 lira) daha az para vardı. Bunun nedeninin ise efsane futbolcunun aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi.

1433 MİLYON STERLIN VERGİ BORCU
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33 MİLYON STERLIN VERGİ BORCU

Öldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin (344 milyon 54 bin) vergi borcu olduğu belirtilen Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti" dedi.

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Pisani aynı zamanda, “Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı” ifadelerini kullandı.

16150 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MALI VAR
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150 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MALI VAR

Aynı zamanda Maradona’nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin) değerinde malı olduğu ifade edilirken bunlar arasında; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar, Çin'deki futbol okulları yer alıyor. Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.

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