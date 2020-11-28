Son dakika haberi | Maradona'nın cenazesinde büyük rezalet! Servetiyle ilgili şok iddia
Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın naaşıyla poz verilmesinin ardından bir skandalın da eski karısı ve eski sevgilisi arasında yaşandığı ortaya çıktı...
Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından yaşanan skandallar birbirini ardına ortaya çıkmaya devam ediyor.
Maradona'nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verilmişti.
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