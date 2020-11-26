Son dakika haberi | Maradona ve Türkiye gerçeği! Ortaya çıktı, meğer 1999 yılında...

Diego Armando Maradona'nın hayatının kaybetmesinin ardından efsane ismin geçmişiyle ilgili önemli detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre'deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybetmişti.Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona için Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi.İngiliz basını, Maradona'nın vefat anı öncesinde bakıcısına kendisini iyi hissetmediğini ve öğle yemeğini erken yemek istediğini söylediğini yazdı.Yemeğin ardından uykuya geçen Maradona'nın durumundan şüphelenen bakıcısı ambulans çağırmış ancak sağlık görevlilerin tüm çabalarına rağmen efsane isim hayata döndürülememişti.Maradona'nın ölümüyle ilgili henüz şüpheli bir şey olmasa da eyalet savcılarının rutin bir soruşturma başlattığı öğrenildi.Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Napoli ve Boca Juniors'un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti. Diego Armando Maradona 1999 yılında da bir yarışma programına katılmak için İstanbul'a gelmişti.Gece geç saatlere kadar eğlenen Maradona türkücü Mustafa Topaloğlu ile de bir araya gelmişti. Maradona katıldığı programda dansöz Tanyeli ile de karşılıklı göbek atmıştı.Efsane futbolcunun o dönem Kocaelispor ile görüştüğü iddiası ortaya atılmıştı.Maradona-Kocaelispor iddiasıyla ilgili haberde şu ifadeler yer almıştı: İstanbul'a gelen Arjantinli efsane Maradona'nın Kocaelispor ile flörtte olduğu öğrenildi.Maradona'nın menajerinin Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen'le konuyu görüştüğü ve ünlü yıldıza futbolcu - menajer görevi teklif edildiği belirtildi. Efsane ismin de düşünmek için Kocaelispor yönetiminden süre istediği ifade edildi.