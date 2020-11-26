MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Maradona ve Türkiye gerçeği! Ortaya çıktı, meğer 1999 yılında...
GeriFutbol Son dakika haberi | Maradona ve Türkiye gerçeği! Ortaya çıktı, meğer 1999 yılında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 17:04 | 

Son dakika haberi | Maradona ve Türkiye gerçeği! Ortaya çıktı, meğer 1999 yılında...

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın geçmişiyle ilgili önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Diego Armando Maradona'nın hayatının kaybetmesinin ardından efsane ismin geçmişiyle ilgili önemli detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Kasım ayının başında beyin ameliyatı geçiren ve bir süredir Tigre'deki evinde olan Maradona, kalp krizi nedeniyle dün hayatını kaybetmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona için Arjantin'de 3 günlük yas ilan edildi.

4
Abone Olgoogle-news

İngiliz basını, Maradona'nın vefat anı öncesinde bakıcısına kendisini iyi hissetmediğini ve öğle yemeğini erken yemek istediğini söylediğini yazdı.

5
Abone Olgoogle-news

Yemeğin ardından uykuya geçen Maradona'nın durumundan şüphelenen bakıcısı ambulans çağırmış ancak sağlık görevlilerin tüm çabalarına rağmen efsane isim hayata döndürülememişti.

6
Abone Olgoogle-news

Maradona'nın ölümüyle ilgili henüz şüpheli bir şey olmasa da eyalet savcılarının rutin bir soruşturma başlattığı öğrenildi.

7
Abone Olgoogle-news

Arjantin Milli Takımı'nın yanı sıra Napoli ve Boca Juniors'un da efsanesi olan yıldız isim Barcelona'da da 1982-84 tarihleri arasında forma giymişti.

81999DA İSTANBULA GELMİŞTİ
Abone Olgoogle-news

1999'DA İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Diego Armando Maradona 1999 yılında da bir yarışma programına katılmak için İstanbul'a gelmişti.

9
Abone Olgoogle-news

Gece geç saatlere kadar eğlenen Maradona türkücü Mustafa Topaloğlu ile de bir araya gelmişti.

10
Abone Olgoogle-news

Maradona katıldığı programda dansöz Tanyeli ile de karşılıklı göbek atmıştı.

11KOCAELİSPOR İDDİASI
Abone Olgoogle-news

KOCAELİSPOR İDDİASI

Efsane futbolcunun o dönem Kocaelispor ile görüştüğü iddiası ortaya atılmıştı.

12
Abone Olgoogle-news

Maradona-Kocaelispor iddiasıyla ilgili haberde şu ifadeler yer almıştı:

13
Abone Olgoogle-news

"İstanbul'a gelen Arjantinli efsane Maradona'nın Kocaelispor ile flörtte olduğu öğrenildi.

14
Abone Olgoogle-news

Maradona'nın menajerinin Kocaelispor Başkanı Sefa Sirmen'le konuyu görüştüğü ve ünlü yıldıza futbolcu - menajer görevi teklif edildiği belirtildi.

15
Abone Olgoogle-news

Efsane ismin de düşünmek için Kocaelispor yönetiminden süre istediği ifade edildi."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi