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GeriFutbol Son dakika haberi | Maradona paylaşımına tepki yağdı!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 12:39 | 

Son dakika haberi | Maradona paylaşımına tepki yağdı!

Diego Armando Maradona'nın eski sevgilisi Carmen Di Pietro ise paylaştığı fotoğrafla taraftarları ayağa kaldırdı.

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Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak gösterilen Diego Armando Maradona ölümüyle tüm dünyayı yasa boğdu.

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60 yaşındaki Arjantinli efsane, 25 Kasım'da uyurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

3ESKİ SEVGİLİSİ TEPKİ ÇEKTİ
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ESKİ SEVGİLİSİ TEPKİ ÇEKTİ

Maradona için futbol dünyasından birçok isim duygu dolu mesajlar paylaştı.

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Arjantinli yıldızı anmak isteyen eski sevgilisi Carmen Di Pietro ise paylaştığı fotoğrafla tepkileri üzerine çekti.

5PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI
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PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Napoli taraftarları, Di Pietro'nun paylaştığı fotoğrafı saygısızlık olarak nitelendirdi ve ünlü televizyon yorumcusuna binlerce mesaj attı.

6YÜZEYSEL, TEŞHİRCİ VE GÜLÜNÇ
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"YÜZEYSEL, TEŞHİRCİ VE GÜLÜNÇ"

Bir takipçisi, Pietro'nun paylaşımının altına "Kusura bakmayın ama onu yalnızca bir fotoğrafını koyarak anmak yeterli olurdu. Bikinili ve gülümsediğiniz bir fotoğrafla bunu yapmanız, yüzeysel, teşhirci ve gülünç" yorumunu yaptı.

7SENİ GERÇEKTEN SEVDİM
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"SENİ GERÇEKTEN SEVDİM"

Pietro ise gelen yoğun tepkiler sonrası "Mahvoldum. Diego seni gerçekten sevdim, sen benim şampiyonumsun" ifadelerini kullandığı paylaşımını silmek zorunda kaldı.

8ONA ÇOK AŞIKTIM
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"ONA ÇOK AŞIKTIM"

Carmen Di Pietro geçtiğimiz yıllarda Diego Armando ile aşk yaşadıkları günleri şu sözlerle ifade etmişti:

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"90'larda onun kız arkadaşıydım. O zaman kaygısız, özgürdüm ve o bir idoldü. Çok aşıktım ama evliliği düşünmüyordum. Çok gençtim. Modellik olarak seçmelere katılıyor, trenlerde uyuyordum.

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Bir akşam Napoli'ye onu görmeye gittim. İstasyonun yakınındaki bir otelde banyo yapıyordum. Erken geldi, ben hala küvetteydim. Bu yüzden bornoz giyip kapıya gittim. Hala ıslak olduğumu görünce 'Seni yıkamaya devam edebilir miyim?' dedi. Bu yüzden küvete geri döndük."

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