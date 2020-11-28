Son dakika haberi | Maradona paylaşımına tepki yağdı!

"YÜZEYSEL, TEŞHİRCİ VE GÜLÜNÇ" Bir takipçisi, Pietro'nun paylaşımının altına "Kusura bakmayın ama onu yalnızca bir fotoğrafını koyarak anmak yeterli olurdu. Bikinili ve gülümsediğiniz bir fotoğrafla bunu yapmanız, yüzeysel, teşhirci ve gülünç" yorumunu yaptı.