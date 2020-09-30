Son dakika haberi: Maçlar seyircili mi oynanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Localar açılabilir
Maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı, Türkiye'nin koronavirüs gündeminde yer almaya devam ediyor. Süper Lig 2020 2021 sezonu devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de lig maçlarının seyircisiz oynanması durumu hakkında konuştu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Koca, locaların açılabileceği sinyalini verdi. Gözler şimdi Süper Lig maçlarının seyirli mi yoksa seyircisiz mi oynanacağı ile ilgili çıkacak net kararda. Peki, maçlar seyircili mi oynanacak? İşte, Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar.
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Süper Lig 2020 2021 sezonunda, maçların durumu hakkında değerlendirmeler son gelişmelerle takip ediliyor. Tribünlerde tuttukları takımı desteklemek isteyen sporseverler Süper Lig maçlarının seyircili oynanıp oynanmayacağını merak ederken Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu. Koca, "Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." dedi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seyirci maçla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile konunun görüşüleceğini bildirmişti.
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MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'de lig maçların seyircisiz oynanması durumu hakkında konuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maçlara seyirci alınmaması kararıyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını ancak locaların açılabileceğini duyurdu.
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Bakan Koca, gelecek dönemde salgının seyrine göre localara seyirci alınma ihtimalinin bulunduğunu dile getirerek "Maçların seyircili oynanması bu hafta gündemimizde olmadı. Özellikle salgının şu döneminde seyircili oynanmaması şeklinde daha önce önerimiz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre localardan başlamak üzere gündeme alabiliriz." dedi.
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KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 16 Eylül'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sepil şunları söylemişti;
"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz."
"Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin locaların, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız."
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TFF'den yapılan daha önceki açıklamada şu şekilde ifadeler kullanılmıştı;Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.
Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır.Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır.