Son dakika haberi: Maçlar seyircili mi oynanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Localar açılabilir

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 16 Eylül'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sepil şunları söylemişti;



"Futbol federasyonu yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Kulüpler Birliği olarak hep aynı noktadayız, kontrat ne diyorsa hakkımız odur, kontratın gerektirdiği ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını istiyoruz."



"Bazı ülkelerde ligler başladı ve belirli oranda seyirci alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığı ile görüşüp, en azından statların belirli bölgelerinin, örneğin locaların, kulüplere gelir getirebilmesi için kullanılması talebinde bulunacağız."