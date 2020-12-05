Son dakika haberi | Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

"MESSİ 250 MİLYON EURO'YU REDDETTİ" Bartomeu'nun ayrılığı sonrası yeniden başkanlığa aday olan Joan Laporta ise Messi için "Diğer kulüplerden teklif alacağı kesin ama hep böyle teklifler aldı. 2006'da Moratti (İnter başkanı) 250 milyon euro önerdi ama 'hayır' dedi. O zaman Messi ve ailesinin Barça'ya olan hayranlığını gördüm" şeklinde konuştu.