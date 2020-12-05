Son dakika haberi | Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Bayern Münih karşısında yaşanan 8-2'lik hezimetin ardından Lionel Messi ile Barcelona arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti.
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Yeni teknik direktör Ronald Koeman, Messi'ye 'Ayrıcalıkların bitti' demiş ve bu sözün ardından ayrılık kararını netleştiren Messi, 'Artık kendimi bu şehre ait hissetmiyorum' ifadelerini kullanmıştı.
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BARTOMEU ÖNCE YALANLADI, SONRA İSTİFA ETTİ
Bu sözlerin ardından Barcelona defterini kapattığı öne sürülen Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin ciddiyet kazanmasıyla birlikte başkan Josep Maria Bartomeu'nun da görevinden istifa ettiği iddia edilmişti.
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Josep Maria Bartomeu yaptığı açıklamayla görevinin başında olduğunu duyurmuş ancak birkaç gün sonra istifa etmişti.
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İKİNCİ AYRILIK ERIC ABIDAL
Bartomeu'dan sonra kulüpten ayrılan ikinci isim ise sportif direktör Eric Abidal olmuştu. Abidal, eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle alakalı Messi'yi işaret etmiş ve "Birçok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu" sözleriyle Arjantinli yıldızı hedef göstermişti.
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Lionel Messi ise Abidal'ın bu sözlerinin ardından "Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidir. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor" şeklinde cevap vermiş ve ardından Eric Abidal'ın görevine son verilmişti.
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"MESSİ 250 MİLYON EURO'YU REDDETTİ"
Bartomeu'nun ayrılığı sonrası yeniden başkanlığa aday olan Joan Laporta ise Messi için "Diğer kulüplerden teklif alacağı kesin ama hep böyle teklifler aldı. 2006'da Moratti (İnter başkanı) 250 milyon euro önerdi ama 'hayır' dedi. O zaman Messi ve ailesinin Barça'ya olan hayranlığını gördüm" şeklinde konuştu.
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"MESSI'YE KÖTÜ DAVRANILDI"
Messi'nin "son dönemlerde kulüp yönetiminden gördüğü muameleden büyük hayal kırıklığına uğradığını" öne süren Laporta, "Israr ediyorum, Messi Barça'yı seviyor ve Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiden, Barça ve kendisi için karar vermesine ve en iyisini yapmasına yardımcı olmak için uygun olduğunda onunla konuşma yeteneğimi kendimde görüyorum" dedi.
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Barcelona'da bu sezon başında yaşanan krizden dolayı takımdan ayrılma kararını revize eden Arjantinli yıldızın henüz sözleşmesini yenilemediği için sezon sonunda veda edeceği gelen haberler arasında...
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GUARDIOLA İSTİYORDU
Messi'nin geçtiğimiz transfer döneminde Manchester City'e gideceği iddia edilmiş ancak Pep Guardiola'nın çok istemesine rağmen kulüpte kalmıştı.
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Barcelona ile sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Messi'nin sezon sonunda PSG'e transfer olacağı iddia edildi.
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RMC Sport Muhabiri Daniel Riolo, "Çok ciddiyim. Messi önümüzdeki PSG'de forma giyecek" dedi.
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NEYMAR'IN SÖZLERİ
Barcelona'dan Messi'den eski takım arkadaşı Neymar da son olarak, "En çok istediğim şey, Messi ile yeniden oynayarak sahada futboldan zevk almak.
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Benim oynadığım mevkiyi de alabilir, bu konuda hiç problemim olmaz. Ama gelecek yıl, onunla kesinlikle aynı takımda olmak istiyorum. Bunu gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.
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Lionel Messi, Barcelona formasıyla 743 karşılaşmada 641 gole imza atarak kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırdı.