Son Dakika Haberi... Lionel Messi sonrası Galatasaray bombası! Fenerbahçe imzayı attırıyor, Beşiktaş'tan sürpriz hamle...
Süper Lig'de yeni sezonun ikinci hafta maçları oynanırken bir yandan da transferde ciddi bir hareketlilik var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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Son dakika transfer haberleri: Günün öne çıkan transfer haberlerini sizler için derledik...
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F.BAHÇE'DE KOLASINAC AN MESELESİ
İngiliz basınına göre; Kolasinac, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu 1.8 milyon Euro yıllık maaş ve artı bonuslarla 700 bin Euro bonus kazanacak. Arsenal, Haziran 2022'ye kadar Kolasinac'ın maaşının küçük bir kısmını ödeyecek.
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GALATASARAY İÇİN FACUNDO TORRES İDDİASI
Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basınına göre Penarol formasını giyen Facunda Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.
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KAAN AYHAN'DAN BEŞİKTAŞ RESTİ
Ferrari ve Chiriches’in arkasında yedek beklemekten rahatsız olduğunu direkt olarak Sassuolo yönetimine iletecek olan Kaan Ayhan, “Beni gönderin gideyim. Kulübede oturmak değil oynamak istiyorum” diyecek. Sassuolo'nun anlaşmaya yanaşması halinde Beşiktaş, milli stoperi, 1 yıllığına kiralayacak sezon sonu ise maddeyi devreye sokarak artı 3 yıl daha sözleşme yapacak.(Sabah)
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LUYINDAMA'YA TALİH KUŞU
Kerem’e saldıran Marcao’nun kadro dışı kalmasıyla Demokratik Kongolu oyuncunun yeri sağlamlaştı. Victor Nelsson’un transfer edilmesiyle gözden düşen ve kulüpteki geleceği de belirsizleşen Luyindama’nın satılma ihtimali rafa kaldırıldı. Nelsson’un stoperdeki partneri Marcao yerine Alpaslan veya Luyindama’dan biri olacak.(Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK)
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İŞTE THIAM'IN YENİ TAKIMI
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadroya kattıklarını açıkladı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.
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GEDSON GALATASARAY'I, BENFICA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Galatasaray ve Beşiktaş, Gedson Fernandes'i takımlarına katmak için sıkı pazarlıklar yapıyor. Sarı-kırmızılı ekibin kiralık istediği yıldızı Benfica, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş’a vermek istiyor. Gedson ise G.Saray’da kendisine ayrılan 10 numaralı formayı giymeyi hayal ediyor(Sabah)
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GALATASARAY'DAN DRAXLER BOMBASI
Messi, Ramos, Donnarumma ve Hakimi gibi yıldızları alan PSG, kadrosundan 5 yıldızı gönderme kararı aldı. Galatasaray, Terim'in eski gözağrısı Alman futbolcu için anında harekete geçti(Fanatik)
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MORUTAN'IN MENAJERİ AÇIKLADI
Galatasaray’ın peşinde olduğu Rumen yıldız Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, "Evet ben de futbolcu da Galatasaray'a gelmek istiyoruz. Galatasaray büyük kulüp ve inanılmaz taraftarı var” şeklinde konuştu.(Ajansspor)
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TRABZONSPOR'DAN UMUT MERAŞ ATAĞI
Sol bek transferinde düğmeye basan Trabzonspor, daha önce de görüştüğü Umut Meraş için tekrar devrede. Abdullah Avcı, Milli yıldızı isterken, yönetim görüşmelere başladı. Aradaki fiyat farkı giderek azalıyor, önümüzdeki hafta bu işin bitmesi bekleniyor.(Fanatik)