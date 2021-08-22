Son Dakika Haberi... Lionel Messi sonrası Galatasaray bombası! Fenerbahçe imzayı attırıyor, Beşiktaş'tan sürpriz hamle...

GALATASARAY İÇİN FACUNDO TORRES İDDİASI Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basınına göre Penarol formasını giyen Facunda Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Haberde, Villarreal'in de 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için devrede olduğu ve Torres'in İspanya'ya gitmeye daha sıcak baktığı belirtildi.