Son Dakika Haberi | Lille'de Türk yıldızın gol şovu sonrası flaş gelişme! Rekor fiyata imza...

'REKOR FİYATA...' Cebeci, Yusuf'un transfer durumu için "Sportif direktör Campos, Yusuf'un oyununu çok beğeniyor. O yüzden transferi için de çok uğraştı. Campos, Yusuf için; 'Takımın mihenk taşı' diyor. Yusuf gerçek potansiyeline ulaştığında onu çok iyi bir ücretle, çok iyi kulüplere satmak istiyorlar ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.