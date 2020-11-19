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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Lille'de Türk yıldızın gol şovu sonrası flaş gelişme! Rekor fiyata imza...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 18:46 | 

Son Dakika Haberi | Lille'de Türk yıldızın gol şovu sonrası flaş gelişme! Rekor fiyata imza...

Lille'de forma giyen Türk yıldızlar performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fransız ekibinin, milli futbolcu için yaptığı plan ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz haftalarda Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçında gösterdiği performansla Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Burak Yılmaz ise ligde gollerine devam ediyor.

2MILANODA TARİHE GEÇMİŞTİ
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MILANO'DA TARİHE GEÇMİŞTİ

Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim olmuştu.

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Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış oldu ve böylece bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

4BURAK 9 YILLIK REKORU EGALE ETMİŞTİ
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BURAK 9 YILLIK REKORU EGALE ETMİŞTİ

Burak Yılmaz ise Lille'in oynadığı son lig maçın attığı gollerle 9 yıllık rekoru egale etmeyi başarmıştı.

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Brest karşısında 3-0 geriye düşen Lille'de Burak Yılmaz 45 ve 57. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirmiş ve son 6 maçta 6 gol, 1 asistlik performansa ulaşmıştı.

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Burak Yılmaz ayrıca Ekim 2011'den (Eden Hazard) bu yana üst üste altı Ligue 1 maçında gol katkısı sağlayan ilk Lille oyuncusu olmuştu.

7GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE
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GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Avrupa Ligi'nde 6 golle krallık listesinin ilk sırasında yer alan Yusuf Yazıcı da bu maçta Burak Yılmaz'ın ikinci golünde pası veren isim olarak takımına katkıda bulunmuştu.

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Türk yıldızlar, performansları sonrasında da transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti.

9DEV KULÜPLER DEVREYE GİRDİ
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DEV KULÜPLER DEVREYE GİRDİ

Yusuf Yazıcı için Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Manchester United devrede olduğu belirtilmişti.

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Bu haberlerin ardından Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

11REKOR FİYATA...
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'REKOR FİYATA...'

Cebeci, Yusuf'un transfer durumu için "Sportif direktör Campos, Yusuf'un oyununu çok beğeniyor. O yüzden transferi için de çok uğraştı. Campos, Yusuf için; 'Takımın mihenk taşı' diyor. Yusuf gerçek potansiyeline ulaştığında onu çok iyi bir ücretle, çok iyi kulüplere satmak istiyorlar ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.

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Adem Cebeci sözlerini "İnanın bunu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. Ama bu bizi asla pes ettiremeyecek. Bu bizi tetikleyecek. Yusuf bu merdivenleri asla kolay çıkmadı. Zorluklar onu güçlendiriyor" ifadeleriyle sürdürdü.

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Trabzonspor'dan 2019 yılında Lille'e 17.5 milyon euroya transfer olan Yusuf, bu sezon 12 maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

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