Son Dakika Haberi | Lille'de Türk yıldızın gol şovu sonrası flaş gelişme! Rekor fiyata imza...
Lille'de forma giyen Türk yıldızlar performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fransız ekibinin, milli futbolcu için yaptığı plan ortaya çıktı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Geçtiğimiz haftalarda Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Milan-Lille maçında gösterdiği performansla Avrupa'nın gündemine oturmuştu. Burak Yılmaz ise ligde gollerine devam ediyor.
2
Abone Ol
MILANO'DA TARİHE GEÇMİŞTİ
Yusuf Yazıcı, 22., 55. ve 58. dakikalarda attığı gollerle Lille'i Milano'da 3-0'lık galibiyet ulaştıran isim olmuştu.
3
Abone Ol
Milli oyuncumuz, bu sezon Avrupa Ligi'nde ikinci kez hat-trick yapmış oldu ve böylece bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.
4
Abone Ol
BURAK 9 YILLIK REKORU EGALE ETMİŞTİ
Burak Yılmaz ise Lille'in oynadığı son lig maçın attığı gollerle 9 yıllık rekoru egale etmeyi başarmıştı.
5
Abone Ol
Brest karşısında 3-0 geriye düşen Lille'de Burak Yılmaz 45 ve 57. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirmiş ve son 6 maçta 6 gol, 1 asistlik performansa ulaşmıştı.
6
Abone Ol
Burak Yılmaz ayrıca Ekim 2011'den (Eden Hazard) bu yana üst üste altı Ligue 1 maçında gol katkısı sağlayan ilk Lille oyuncusu olmuştu.
7
Abone Ol
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE
Avrupa Ligi'nde 6 golle krallık listesinin ilk sırasında yer alan Yusuf Yazıcı da bu maçta Burak Yılmaz'ın ikinci golünde pası veren isim olarak takımına katkıda bulunmuştu.
8
Abone Ol
Türk yıldızlar, performansları sonrasında da transfer piyasasında dikkatleri üzerine çekti.
9
Abone Ol
DEV KULÜPLER DEVREYE GİRDİ
Yusuf Yazıcı için Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Manchester United devrede olduğu belirtilmişti.
10
Abone Ol
Bu haberlerin ardından Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
11
Abone Ol
'REKOR FİYATA...'
Cebeci, Yusuf'un transfer durumu için "Sportif direktör Campos, Yusuf'un oyununu çok beğeniyor. O yüzden transferi için de çok uğraştı. Campos, Yusuf için; 'Takımın mihenk taşı' diyor. Yusuf gerçek potansiyeline ulaştığında onu çok iyi bir ücretle, çok iyi kulüplere satmak istiyorlar ve bu çok uzak gibi görünmüyor" dedi.
12
Abone Ol
Adem Cebeci sözlerini "İnanın bunu herkes gibi ben de çok merak ediyorum. Ama bu bizi asla pes ettiremeyecek. Bu bizi tetikleyecek. Yusuf bu merdivenleri asla kolay çıkmadı. Zorluklar onu güçlendiriyor" ifadeleriyle sürdürdü.
13
Abone Ol
Trabzonspor'dan 2019 yılında Lille'e 17.5 milyon euroya transfer olan Yusuf, bu sezon 12 maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.