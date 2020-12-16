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GeriFutbol Son dakika haberi | Lille'de 200 milyon euroluk şok! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 17:09 | 

Son dakika haberi | Lille'de 200 milyon euroluk şok! Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı...

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in oynadığı Lille büyük bir krizin içerisine girdi. İşte detaylar...

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Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille kulübün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

2BURAK VE YUSUF TAŞIYOR
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BURAK VE YUSUF TAŞIYOR

Fransız ekibi, ligde 14 maçta topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor. Avrupa Ligi'nde ise gruptan ikinci sırada çıkmayı başardı.

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Lille'de Burak Yılmaz 17 maçta 8 gol ve 4 asist, Yusuf Yazıcı ise 19 maçta 10 gol, 3 asistlik performanslarıyla göz kamaştırıyor.

4BORÇ 200 MİLYON EUROYA YAKLAŞTI
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BORÇ 200 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI

Fransız ekibi bu olumlu tabloya rağmen borçlar nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Canal Plus'un haberine göre; Lille Kulübü Başkanı ve çoğunluk hisselerin sahibi Gerard Lopez, ana kredi sağlayıcı Elliott Management ile bir araya geldi ve kulübün ekonomik darboğazını görüştü.

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Takımın 200 milyon euro'ya yaklaşan ve ödenmemiş kredi borcu bu toplantının ana konusu oldu. Ayrıca, bu borçların ödenmemesi nedeniyle gerçekleşebilecek yönetim değişikliği gündeme geldi.

7OCAK AYINA KADAR BORÇLAR ÖDENMEK ZORUNDA
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OCAK AYINA KADAR BORÇLAR ÖDENMEK ZORUNDA

DNCG'nin (Direction Nationale du Contrôle de Gestion, Fransa'daki futbol kulüplerinin mali hesaplarını izlemek ve denetlemekten sorumlu kuruluş) kontrolünde olan Lille'in finansal açıdan bu borçları en geç ocak ayında ödemek zorunda olduğunun altı çizildi.

8KİŞİSEL KEFALET VERDİ
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KİŞİSEL KEFALET VERDİ

L'Equipe'te ve MediaPro'da yer alan haberlere göre; Gerard Lopez, Elliott Management'tan aldığı borçları ödemek için DNCG'ye bizzat kişisel garanti mektubu yazdı.

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Bu borca kişisel olarak kefalet veren Lopez, koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntılarının olduğu ve bu nedenle kredi borçlarının ödenemediğini iletti.

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Victor Osimhen'i 81.3 milyon euro ve Gabriel'i 25 milyon euro'ya satan Lille, bu yolda ilk adımları atmıştı ancak bunlar yetmedi.

11RENNESİN ESKİ BAŞKANI PUSUDA
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RENNES'İN ESKİ BAŞKANI PUSUDA

Elliott Management, 200 milyon euro'ya yaklaşan borcu Gerard Lopez'in ödeyemeyeceğine karar verirse bu durumda iki formül devreye girecek.

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Öncelikle, Gerard Lopez 200 milyon euro borcu ödeyebilmek için elindeki hisselerden bazılarını satar ve yeni bir ortak bulur.

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Diğer alternatif ise Elliott Management'ın yeni bir yönetim talep etmesi olacak. Bu durumda öncülüğünü Rennes'nin eski başkanı Oliver Letang'ın yaptığı bir konsorsiyum kulübü tamamen devralabilir.

14OYUNCU SATARAK BORÇ ÖDENECEK
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OYUNCU SATARAK BORÇ ÖDENECEK

Le Voix du Nord gazetesine göre ise bazı oyuncular için gelen teklifleri kullanarak Gerard Lopez kulübü elinde tutmaya devam edebilir.

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Renato Sanches'e gelen 70 milyon euroluk resmi bir teklifin belgesini DNCG ve Elliott Management'a gösteren Lopez, oyuncuları satarak bu borcu ödeyeceğini ancak 2021 yazına kadar uzanan yeni bir ödeme takvimi talep ettiği de vurgulandı.

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