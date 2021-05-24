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GeriFutbol Son dakika haberi: Lille şampiyonluğu sonrası Fransız taraftarlardan sokaklarda Burak Yılmaz sesleri.. Türk bayrağı detayı...
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Futbol
Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 12:40 | 

Son dakika haberi: Lille şampiyonluğu sonrası Fransız taraftarlardan sokaklarda Burak Yılmaz sesleri.. Türk bayrağı detayı...

Ligue 1'de Türk yıldızların formasını giydiği Lille'in şampiyon olmasıyla birlikte Fransa'da Burak Yılmaz çılgınlığı yaşandı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli oyuncu için yapılan tezahüratlara sokaklarda yankılandı. Şampiyonluğun ardından Burak Yılmaz, Türk bayrağı ile sahayı dolaştı.

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Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille'de sezona Türk yıldızlar damga vururken kutlamalarda dikkat çeken anlar yaşandı.

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Ligue 1'de 10 yıl sonra mutlu sona ulaşan Lille'de büyük coşku yaşanırken taraftarlar sokaklara akın etti.

3SOKAKLARDA BURAK YILMAZ SESLERİ

SOKAKLARDA 'BURAK YILMAZ' SESLERİ

Şampiyonluğu kutlayan Lille taraftarları, sokaklarda Burak Yılmaz lehine tezahüratlarda bulundu. O görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.

4MAÇ SONU GÖZYAŞLARI

MAÇ SONU GÖZYAŞLARI

Şampiyonluk maçının ardından Burak Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı ve duygusal anlar yaşandı.

5YUSUF YAZICI İLE PAYLAŞTI

YUSUF YAZICI İLE PAYLAŞTI

Takım arkadaşı Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın yanına giderek şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.

6BURAK YILMAZIN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Zaferin ardından Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar da akıllara geldi.

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Lille'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Burak Yılmaz'ın sözleri oldu.

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Saint-Etienne ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından "Korkmayın! Göreceğiz, göreceksiniz, herkes görecek! Haftaya biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

9SÖZÜNÜ TUTTU, REKOR DA KIRDI

SÖZÜNÜ TUTTU, REKOR DA KIRDI

Angers'ı son maçta 2-0 deviren Lille'de ikinci golü atan Burak Yılmaz, Ligue 1 tarihinde bir sezonda en fazla gol kaydeden Türk oyuncu oldu.

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Ayrıca tecrübeli oyuncu, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

11SADECE RONALDOYU GEÇEMEDİ

SADECE RONALDO'YU GEÇEMEDİ

Burak Yılmaz, Avrupa'da 35 yaş üstü oyuncular arasında sadece Cristiano Ronaldo'yu geçemedi. Ronaldo sezonu 29 golle tamamlarken Burak Yılmaz gol kaydetti. Ibrahimovic ise 15 kez gol sevinci yaşadı.

12MİLLİ OYUNCULAR BAYRAKLA SAHADA

MİLLİ OYUNCULAR BAYRAKLA SAHADA

Burak Yılmaz ile birlikte Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de kutlamalara Türk bayrağı ile katıldı.

13YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİK NE YAPTI

YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİK NE YAPTI?

Ligue 1'de bu sezon 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

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