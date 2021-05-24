Son dakika haberi: Lille şampiyonluğu sonrası Fransız taraftarlardan sokaklarda Burak Yılmaz sesleri.. Türk bayrağı detayı...
Ligue 1'de Türk yıldızların formasını giydiği Lille'in şampiyon olmasıyla birlikte Fransa'da Burak Yılmaz çılgınlığı yaşandı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli oyuncu için yapılan tezahüratlara sokaklarda yankılandı. Şampiyonluğun ardından Burak Yılmaz, Türk bayrağı ile sahayı dolaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Lille'de sezona Türk yıldızlar damga vururken kutlamalarda dikkat çeken anlar yaşandı.
2
Ligue 1'de 10 yıl sonra mutlu sona ulaşan Lille'de büyük coşku yaşanırken taraftarlar sokaklara akın etti.
3
SOKAKLARDA 'BURAK YILMAZ' SESLERİ
Şampiyonluğu kutlayan Lille taraftarları, sokaklarda Burak Yılmaz lehine tezahüratlarda bulundu. O görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.
4
MAÇ SONU GÖZYAŞLARI
Şampiyonluk maçının ardından Burak Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı ve duygusal anlar yaşandı.
5
YUSUF YAZICI İLE PAYLAŞTI
Takım arkadaşı Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın yanına giderek şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı.
6
BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Zaferin ardından Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar da akıllara geldi.
7
Lille'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Burak Yılmaz'ın sözleri oldu.
8
Saint-Etienne ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından "Korkmayın! Göreceğiz, göreceksiniz, herkes görecek! Haftaya biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
9
SÖZÜNÜ TUTTU, REKOR DA KIRDI
Angers'ı son maçta 2-0 deviren Lille'de ikinci golü atan Burak Yılmaz, Ligue 1 tarihinde bir sezonda en fazla gol kaydeden Türk oyuncu oldu.
10
Ayrıca tecrübeli oyuncu, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
11
SADECE RONALDO'YU GEÇEMEDİ
Burak Yılmaz, Avrupa'da 35 yaş üstü oyuncular arasında sadece Cristiano Ronaldo'yu geçemedi. Ronaldo sezonu 29 golle tamamlarken Burak Yılmaz gol kaydetti. Ibrahimovic ise 15 kez gol sevinci yaşadı.
12
MİLLİ OYUNCULAR BAYRAKLA SAHADA
Burak Yılmaz ile birlikte Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de kutlamalara Türk bayrağı ile katıldı.
13
YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİK NE YAPTI?
Ligue 1'de bu sezon 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.