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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Leicester City'de Cengiz Ünder'in şovu sonrası gerçeği açıkladı! Meğer hocası...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 19:46 | 

Son Dakika Haberi | Leicester City'de Cengiz Ünder'in şovu sonrası gerçeği açıkladı! Meğer hocası...

Leicester City'de forma giyen ve son maçta yaptıklarıyla İngilizleri kendine hayran bırakan Cengiz Ünder hakkında sürpriz gerçek resmen ortaya çıktı.

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Leicester City'de geçtiğimiz gece gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'ne damgasını vuran Cengiz Ünder hakkında flaş bir itiraf geldi.

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Leicester City'nin AEK Atina'yı 2-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu, 12. dakikada takımının ilk golünü atmıştı.

3İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI
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İLK GOLÜNÜ ATMIŞTI

Cengiz Ünder, attığı bu golle Leicester City kariyerinin ilk golünü kaydetmiş oldu.

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Ayrıca Cengiz Ünder, Avrupa kupalarında ilk 11'de çıktığı son 10 maçta altı gole doğrudan katkı sağlamayı başararak dikkatleri üzerine çekmişti.

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Milli yıldız, az süre forma şansı bulduğu Premier Lig ekibinde de 1 gol ve 3 asiste ulaşmış oldu.

6İNGİLİZLER HAYRAN KALDI
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İNGİLİZLER HAYRAN KALDI

Ayrıca Cengiz Ünder, whoscored tarafından Leicester City - AEK Atina maçının adamı seçilmişti.

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Forma giydiği kısa sürelerde gösterdiği performansa karşın Brendan Rodgers tarafından beklenden daha az şans tanınan Cengiz Ünder'in durumu merak ediliyordu.

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İngiliz basınında Türk oyuncunun daha fazla maçta ilk 11'de başlaması gerektiğine dair yorumlar yer almıştı.

9HOCASI AÇIKLADI
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HOCASI AÇIKLADI

Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers ise Cengiz Ünder'in durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

10İNANILMAZ BİR TEKNİĞİ VAR
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'İNANILMAZ BİR TEKNİĞİ VAR'

Milli oyuncunun AEK Atina maçındaki performansını değerlendiren Rodgers, "Cengiz'in inanılmaz bir tekniği var. Golde topa ne kadar temiz şekilde vurduğunu gördünüz. Sihirli bir sol ayağı var, çok kaliteli bir oyuncuya sahibiz." dedi.

11DEVAM ETMELİYİZ
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'DEVAM ETMELİYİZ'

Cengiz Ünder'in genelde 90 dakika sahada kalmaması ve beklenenden daha az forma şansı bulması yönündeki görüşe de yanıt veren Rodgers, "Cengiz Ünder'i 90 dakika için hazırlamaya devam etmeliyiz. Bu tempoya ve bu yoğunluktaki çalışmaya alışkın olmayabilir. Daha iyi olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City, UEFA Avrupa Ligi grubunu lider olarak tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

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Çağlar Söyüncü ise AEK Atina maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

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