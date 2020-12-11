Son Dakika Haberi | Leicester City'de Cengiz Ünder'in şovu sonrası gerçeği açıkladı! Meğer hocası...

'DEVAM ETMELİYİZ' Cengiz Ünder'in genelde 90 dakika sahada kalmaması ve beklenenden daha az forma şansı bulması yönündeki görüşe de yanıt veren Rodgers, "Cengiz Ünder'i 90 dakika için hazırlamaya devam etmeliyiz. Bu tempoya ve bu yoğunluktaki çalışmaya alışkın olmayabilir. Daha iyi olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.