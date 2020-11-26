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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 23:22 | 

Son Dakika Haberi | Avrupa Ligi'nde geceye damga vurdu! Bu sezonun en iyisi...

UEFA AVrupa Ligi'nde oynanan Karabağ - Sivasspor maçı sonrası herkes onu konuşuyor...

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

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Maç öncesinde Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın vefat etmesi nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3AVRUPADAKİ İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ
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AVRUPA'DAKİ İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor iki kez geriye düşse de 79. dakikada tecrübeli golcüsü Kone'nin golüyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

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Sivasspor, 3-2'lik sonuçla Avrupa kupalarında ilk deplasman galibiyetine imza attı.

5KAYODE YİNE GOLÜNÜ ATTI
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KAYODE YİNE GOLÜNÜ ATTI

Sivasspor'un Nijeryalı futbolcusu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'ndeki dördüncü maçında da golünü atmayı başardı.

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57. dakikada Ninga'nın yerine oyuna giren Kayode, 1 dakika sonra Yasin Öztekin'in ortasında meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

74TE 4 YAPTI
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4'TE 4 YAPTI

Kayode bu golle bu sezon oynadığı tüm Avrupa maçlarında rakip fileleri havalandırmış oldu.

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Kayode geride kalan 3 haftada Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ'a gol atmıştı.

9SİVAS PUANINI 6 YAPTI
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SİVAS PUANINI 6 YAPTI

Sivasspor bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek iddiasını son 2 haftaya taşırken Karabağ 4. haftayı da puansız kapattı.

10AVRUPADA 4. GALİBİYET
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AVRUPA'DA 4. GALİBİYET

Avrupa kupalarında 12. maça çıkan Sivasspor bu galibiyetle dördüncü zaferine ulaştı.

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Sivasspor 5. hafta mücadelesinde evinde lider Villarreal'i ağırlayacak.

12İLK KEZ 2009DA KATILMIŞTI
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İLK KEZ 2009'DA KATILMIŞTI

Avrupa'da ilk kez 2008-2009 sezonunda boy gösteren Sivasspor, UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katıldı. Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, rövanş mücadelesinde rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda ise Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupadan elendi.

132010 YILINDA ANDERLECHTE ELENDİ
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2010 YILINDA ANDERLECHT'E ELENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine ise 2009-2010 sezonunda katılma hakkı kazanan Sivasspor, 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivasspor, Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek grup aşamasına kalamadan kupaya veda etti.

14BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ
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BAKAN KASAPOĞLU DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Kasapoğlu maç öncesinde Medipol Başakşehir Kulübü'nün tesislerini ziyaret etti.

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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na Manchester United ile oynadıkları ilk maçta giyilen imzalı bir forma hediye etti.

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