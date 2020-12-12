Son Dakika Haberi | Kadıköy'de olay diyalog! Hakemin kararı sonrası çıldırdı

EROL BULUT ESKİ TAKIMINA KARŞI Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı ilk kez sahaya çıktı.



Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor ile 2017-2018 sezonunda başlayan ve bu kulüpte 2 sezon görev alan Bulut, daha sonraki sezon Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalamıştı.



Söz konusu iki takımda da başarılı olarak Fenerbahçe'nin yolunu tutan deneyimli çalıştırıcı, eski takıma karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez görev aldı.