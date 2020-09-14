Son Dakika Haberi | İşte Emre Belözoğlu'nun 30 gol 15 tarifi yaptığı 2 golcü! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun '30 gol ve 15 gol' tarifi yaptığı golcüler ortaya çıktı! Vedat Muriqi'nin de işlemlerinin resmi olarak tamamlanmasıyla sarı lacivertliler bu isimleri açıklamaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüleri...
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Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği maçın ardından Tümer Metin, TRT Spor'da Emre Belözoğu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıklamıştı.
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30 GOL RAHAT ATAR
Fenerbahçe'nin iki golcüyle görüştüğünü aktaran Tümer Metin, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Sohbet ettik, dertleştik. Bilgi akışı oldu biraz. Vedat Muriqi'in gidişinden sonra 5-6 M euro kaynak elde edeceğiz dedi. Ayrıca 30 gol atacak ve o da yetmez, arkasından 15 gol atabilecek iki santrafor. Hazır, buldum. Emre Belözoğlu, 30 golü atacağını düşündüğü forveti bana söyledi, bence de 30'u rahat atar. Vedat satılır satılmaz alacağız. Ligin 2., 3. haftasına kalmayacak." ifadelerini kullanmıştı.
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Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden Tümer Metin, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.
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CAVANİ-MANDUZKİC KONUŞULDU AMA
Bu sözler Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken isimlerin kim olduğu konusunda farklı yorumlar yapıldı. Tümer Metin'in yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe taraftarı, bu golcülerin kimler olduğunu merak etmeye başladı.
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İŞİN ASLI FARKLI ÇIKTI
Sosyal medyada Fenerbahçe için Edinson Cavani ve Mario Mandzukic isimleri konuşuluyordu.
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İşte Emre Belözoğlu'nun '30 gol ve 15 gol' tarifi yaptığı isimler...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesiyle birlikte transferde resmi adım adımlar atılıyor.
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Aynı şekilde Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla birlikte Genoa'ya gitmesi ve Jailson'un 4-5 milyon euro bandında satışları da sarı lacivertlilerin elini rahatlatacak.
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FENERBAHÇE'YE 2 SÜPER GOLCÜ BİRDEN
Fenerbahçe'nin Porto’nun yıldız forveti Ze Luis için resmi adımı attığı ve 29 yaşındaki Portekizli golcünün bonservisi için yoklama yaptı.
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Sarı lacivertlilerin efsane ismi Emre Belözoğlu, Ze Luis'i arayarak oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Oyuncunun bonservisinin 8 milyon civarı olduğu bilgisi aktarıldı.
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TARİFE UYUYOR
Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015’te 6,5 milyon euro’ya transfer olduğu Spartak Moskova’da 4 sezon forma giydi. Rusya’da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı.
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7 MİLYON EUROYA DÜŞÜRÜLDÜ
Yorumcu Serdar Ali Çelikler de yaptığı değerlendirmede "Emre Belözoğlu, Ze Luis'i aramış. Ze Luis, 'Ben gelirim ama bonservisim var' demiş. 8 Milyon euro bonservis 7 milyon euroya düşürüldü. Emre Belözoğlu öncesinde Cavani ile de görüşüp bilgi almış." bilgisini aktardı.
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İKİNCİ GOLCÜ İÇİN 2 ADAY
Fenerbahçe'nin büyük hedeflerinden birinin de Mbwana Samatta olduğu ve Aston Villa ile satın alma opsiyonlu kiralama pazarlıkları yapıldığı iddia edildi.
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Uzun lig maratonunu düşünen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun oyuncunun menajerleri ile iletişim kurduğu ve aşama kaydettiği de bildirildi.
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SEFEROVİC İDDİASI
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Benfica’nın Boşnak asıllı İsviçreli golcüsü Seferovic için Portekiz ekibine teklifte bulunduğu da iddialar arasında.
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Benfica, beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Boşnak asıllı oyuncu sarı lacivertli ekibin yeni golcü adaylarından.
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Fenerbahçe, Ze Luis'te bonservis sorununu çözemezse 1 yıl kiralama formülünü devreye sokacak.