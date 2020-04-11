Son dakika haberi: İsmi Fenerbahçe ile geçen Erol Bulut'ta flaş gelişme!

BAŞKAN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI AMA... Adı Fenerbahçe ile en çok anılan isimlerden biri de Erol Bulut. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Fenerbahçe’den teklif gelirse, hocamızın yolunu gururla açarız” diyerek bu konuda yeşil ışık yaktı. Ancak Bulut’un Sarı-Lacivertliler’e fazlasıyla kırgın olduğu öğrenildi.