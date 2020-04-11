Son dakika haberi: İsmi Fenerbahçe ile geçen Erol Bulut'ta flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Erol Bulut ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Sarı-Lacivertli taraftarlar, lige ara verilen bu dönemde teknik direktör konusunda gelecek haberleri merakla bekleniyor. Ali Koç, Semih Özsoy ve Selahattin Baki; hoca konusuna çözüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor.
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BAŞKAN YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI AMA...
Adı Fenerbahçe ile en çok anılan isimlerden biri de Erol Bulut. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Fenerbahçe’den teklif gelirse, hocamızın yolunu gururla açarız” diyerek bu konuda yeşil ışık yaktı. Ancak Bulut’un Sarı-Lacivertliler’e fazlasıyla kırgın olduğu öğrenildi.
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EROL BULUT İLE GÖRÜŞME OLMADI
Fenerbahçe, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra birçok teknik adamla temasa geçti, görüşme yaptı. Erol Bulut’un adı sık sık Kanarya ile anılsa da kendisine henüz hiçbir teklif gitmedi.
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TEKLİFLERİ REDDETTİ
45 yaşındaki teknik adam bu nedenle son derece üzgün. Bulut, Alanyaspor’daki başarılı performansı sonrası hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler almasına rağmen, hedefinde Sarı-Lacivertliler olduğu için bunları geri çevirmişti.
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BÜYÜK HAYALKIRIKLIĞI YAŞADI
Bu nedenle Fenerbahçe’nin kendisiyle temasa geçmemesi, büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.
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Hüseyin Eroğlu ve Yalçın Koşukavak gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe'nin kendisi ile iletişime geçmemesi Erol Bulut'un Sarı-lacivertli yönetime kırılmasına sebep oldu.
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2 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Akdeniz ekibi, Fenerbahçe’nin istemesi halinde başarılı teknik adama izin verecek. Ancak Alanyaspor Yönetimi, Erol Bulut’un Sarı-Lacivertliler’den teklif almaması halinde, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 sene daha uzatmaya hazır. Bu öneri, başarılı teknik adama da iletildi.
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ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili olarak, “Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın” ifadelerini kullanmıştı. (Fanatik)