Son Dakika Haberi | İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! '30 milyon euroya...'

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Başakşehir-Leipzig maçında İrfan Can Kahveci ve Sörloth tarihe geçti.
2
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.
3
Abone Ol
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.
4
Abone Ol
100. MAÇINA ÇIKTI
Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.
5
Abone Ol
Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.
6
Abone Ol
TARİHE GEÇTİ
İrfan Can Kahveci, Leipzig'e 4-3 kaybedilen maçta 45+3, 72 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak tarihe geçti.
7
Abone Ol
Ancak Sörloth, RB Leipzig'teki 11. maçında ilk golünü Başakşehir'e 90+2. dakikada attı ve Başakşehir'in hayallerini yıktı.
8
Abone Ol
İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu.
9
Abone Ol
RONALDO VE BALE'DEN SONRA...
Ayrıca milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale yaşamıştı.
10
Abone Ol
İrfan Can, Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hat-tirkc yapan dördüncü isim olmayı da başardı.
11
Abone Ol
SEVILLA'DA PİŞMANLIK
Sezon başında İrfan Can Kahveci ile transfer görüşmeleri yapan Sevilla cephesinden ise ilginç paylaşımlar geldi.
12
Abone Ol
İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia, 'İrfan Can inanılmaz bit futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı' ifadelerini yer aldığı bir paylaşım yaptı.
13
Abone Ol
Eric Krakauer ise "İrfan Can Kahveci gelecek sezon 5 büyük ligde oynamazsa çok üzülürüm. Yaz aylarında Sevilla görüşüyordu ama doğru haber miydi bilmiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.
14
Abone Ol
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
Türk futbolseverler de İrfan Can'ın şovu sonrası sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı.