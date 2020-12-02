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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 23:22 | 

Son Dakika Haberi | İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı! '30 milyon euroya...'

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir ile Leipzig'in karşı karşıya geldiği maça İrfan Can Kahveci damgasını vurdu.

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Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Başakşehir-Leipzig maçında İrfan Can Kahveci ve Sörloth tarihe geçti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

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Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Kovid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

4100. MAÇINA ÇIKTI
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100. MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.

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Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.

6TARİHE GEÇTİ
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TARİHE GEÇTİ

İrfan Can Kahveci, Leipzig'e 4-3 kaybedilen maçta 45+3, 72 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak tarihe geçti.

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Ancak Sörloth, RB Leipzig'teki 11. maçında ilk golünü Başakşehir'e 90+2. dakikada attı ve Başakşehir'in hayallerini yıktı.

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İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi'nde Eylül 2004'ten bu yana bir maçta ceza sahası dışından üç gol atan ilk oyuncu oldu.

9RONALDO VE BALEDEN SONRA...
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RONALDO VE BALE'DEN SONRA...

Ayrıca milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu. Bunu daha önce Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale yaşamıştı.

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İrfan Can, Tuncay Şanlı, Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde hat-tirkc yapan dördüncü isim olmayı da başardı.

11SEVILLADA PİŞMANLIK
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SEVILLA'DA PİŞMANLIK

Sezon başında İrfan Can Kahveci ile transfer görüşmeleri yapan Sevilla cephesinden ise ilginç paylaşımlar geldi.

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İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia, 'İrfan Can inanılmaz bit futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı' ifadelerini yer aldığı bir paylaşım yaptı.

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Eric Krakauer ise "İrfan Can Kahveci gelecek sezon 5 büyük ligde oynamazsa çok üzülürüm. Yaz aylarında Sevilla görüşüyordu ama doğru haber miydi bilmiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.

14İŞTE O PAYLAŞIMLAR
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İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Türk futbolseverler de İrfan Can'ın şovu sonrası sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yaptı.

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