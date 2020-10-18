Son dakika haberi | İlk maçında damga vurdu, herkesi hayran bıraktı! Tarihe geçen o an...

Ligde ilk 4 haftada aynı ilk 11'le mücadele eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayan'ın bugün sakatlıkları olduğu açıklandı. Bu iki futbolcunun yerine Marko Mihojevic ile Andre Poko şans buldu. Marcio Mossoro'nun yerine de Guilherme ilk 11'de müsabakaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Mihojevic bu sezon ilk kez forma şansı buldu.