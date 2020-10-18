Son dakika haberi | İlk maçında damga vurdu, herkesi hayran bıraktı! Tarihe geçen o an...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile karşılaşırken, sarı lacivertlilerin yeni transferi izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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Süper Lig'in 5. haftasındaki Göztepe-Fenerbahçe maçında her iki takım da son oynadıkları lig maçındaki ilk 11'lerinde üçer değişikliğe gitti.
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Ligde ilk 4 haftada aynı ilk 11'le mücadele eden Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı.
Geçen haftaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan Alpaslan Öztürk ile Yalçın Kayan'ın bugün sakatlıkları olduğu açıklandı. Bu iki futbolcunun yerine Marko Mihojevic ile Andre Poko şans buldu. Marcio Mossoro'nun yerine de Guilherme ilk 11'de müsabakaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Mihojevic bu sezon ilk kez forma şansı buldu.
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FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 4. haftadaki 2-1 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare, cezalı Marcio Lemos'un yerine Serdar Aziz ve Mame Thiam'ın yerine de Dimitris Pelkas ilk 11'de yer aldı.
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NEVZAT GÜZELIRMAK UNUTULMADI
Geçen hafta vefat eden Göztepe'nin efsane isimlerinden Nevzat Güzelırmak için tribünde pankartlar yer aldı.
Güzelırmak'la yakın zamanda hayatını kaybeden eski futbolcu Halil Kiraz'ın bir otomobilin içindeki yer aldığı resmin altına "Sen de gülümse bizlere şanlı şerefli Göztepe" yazıldı. Başka bir pankartta ise Nevzat Güzelırmak'ın daha önce söylediği "Bütün hayatımız helali hoş olsun Göztepe'yi temsil etmekle geçti." ifadesiyle resmi yer aldı.
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TARAFTARLAR LOCADA
Karşılaşmadan önce Güzelırmak ve Kiraz için hazırlanan videolar skorborddan yayınlandı, Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada da localarda taraftarlar yerlerini aldı.
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SERDAR AZİZ PENALTI YAPTI
Fenerbahçe'de Lemos'un kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle karşılaşmaya 11'de başlayan Serdar Aziz, penaltıya sebebiyet verdi.
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Müsabakanın 33. dakikasında Zlatko Tripic, sol çaprazdan ceza sahasına girdi.
Serdar Aziz, Tripic'i karşılarken, Norveçli oyuncu yerde kaldı ve Göztepe penaltı kazandı.
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Fenerbahçeli futbolcular itiraz etse de karar değişmedi ve İzmir ekibi penaltıdan skoru eşitledi.
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SERDAR AZİZ KENDİNİ AFFETTİRDİ
Sarı lacivertlilerde penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, 43. dakika kullanılan köşe vuruşunda ileri çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
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CANER ORTALADI, SERDAR ATTI
Caner Erkin'in ortaladığı topa iyi bir kafa vuruşu yapan Serdar Aziz, golü attı ve yaptığı penaltı sonrası kendini affettirdi.
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PELKAS GÖZ DOLDURDU
Sarı lacivertlilerin yeni transferleri Nazım Sangare ve Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, ilk kez resmi maçta forma giydi.
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Karşılaşmaya 11'de başlayan Pelkas'ın performansı geçer not alırken, 26 yaşındaki futbolcu bir kez de ağları sarstı.
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51'de Ozan Tufan'ın yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Pelkas, takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.
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YUNAN OYUNCU İLKİ BAŞARDI
Dimitrios Pelkas, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.