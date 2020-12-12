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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 07:36 | 

Son dakika haberi | Bomba iddia! "Galatasaray devre arasında..."

Canlı yayında açıkladı! Ortalık fena karışacak...

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Fenerbahçe sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriqi’i 17.5 milyon Euro (166.2 milyon TL) gibi yüksek bir bedelle Lazio’ya satmıştı.

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Başarılı oyuncu, takımın en önemli isimlerinden biri olsa da bu satış Fenerbahçe’yi ekonomik anlamda fazlasıyla rahatlatmış, harcama limitlerinin de yükselmesini sağlamıştı.

41 MİLYON EURO DAHA GELDİ
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1 MİLYON EURO DAHA GELDİ

Lazio geçtiğimiz günlerde Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başarmıştı.

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Bu başarı sonrası Vedat'ın sözleşmesindeki madde aktif hale gelmiş ve Fenerbahçe, 1 milyon euro bonusu daha kasasına koymuştu.

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Ancak Lazio'nun performansı yükselse de yıldız golcü için İtalya’da işler iyi gitmiyor. Önce koronavirüse yakalanan, ardından sakatlanan 26 yaşındaki oyuncu beklentilerin uzağında kaldı.

7GOL KATKISI YOK
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GOL KATKISI YOK

Vedat Muriqi, İtalyan basınında sık sık eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

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Kosovalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi ve lig olmak üzere toplamda 8 karşılaşmada sahaya çıkarken hiç skor katkısı yapmadı.

9BOMBA TRANSFER İDDİASI
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BOMBA TRANSFER İDDİASI

Hal böyle olunca da Vedat'ın Lazio kariyerinin uzun ömürlü olmayacağı yazılmaya başlandı.

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Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan da Kosovalı golcü ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek iddiayı açıkladı.

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Zeki Uzundurukan, "Fenerbahçe de Galatasaray da aynı forvetin peşinde. Önümüzdeki günlerde devre arası transferi için Vedat Muriqi ile ilgili Fenerbahçe ve Galatasaray manşetleri görürseniz hiç şaşırmayın.

12TARAFTAR VEDATI İSTEMİYOR
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"TARAFTAR VEDAT'I İSTEMİYOR"

Lazio, Vedat'tan umudunu kesmiş. Leipzig'in Sörloth'taki tavrı gibi değil. Sörloth için Leipzig bekleyecek. O oyuncunun potansiyeli olduğu ve ellerinde çok forvet olduğu için bekleyebilir ama Lazio'nun böyle bir bekleme durumu yok. Taraftar da Vedat'ı istemiyor.

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Fenerbahçe de Galatasaray da nabız yokluyor. Hatta Haluk Canatar dün bir açıklama yapmış benim bu bilgiden bir haberim yok diye ama bir İtalyan menajer Lazio'dan yetki belgesini almış ve kapı kapı dolaşıp oyuncuyu pazarlamaya çalışıyormuş" ifadelerini kullandı.

14LAZIONUN IBRAHIMOVICİ DEĞİL MURIQIİ OLACAĞIM
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"LAZIO'NUN IBRAHIMOVIC'İ DEĞİL MURIQI'İ OLACAĞIM"

Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer olduktan sonra kulübün resmi hesabında şu açıklamaları yapmıştı:

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Yazın çok teklif aldım. Ama benim oyun tarzımın Lazio’ya uygun olduğuna inanıyorum. Geride kalan sezonlarda bu takımın oynadığı bazı maçları takip ettim. Bu kulübü seçmem biraz da Igli Tare sayesinde oldu. Lazio benim için en iyi seçenekti. Lazio taraftarlarından bir çok mesaj aldım. Gösterdikleri ilgi için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu formayı onurlandırmak için ve taraftarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım.

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Türkiye’de çok gol attım. Ama üzerimde çok fazla baskı olsun istemem. Ben takımla birlikte oynamayı seven bir takım oyuncusuyum. Baskı olacaktır ama bu baskı başarıya ulaşmama yardımcı da olacaktır. Benim için burada bulunmak bir onur. Ancak ben Lazio’nun Muriç’i olacağım, Lazio’nun Ibrahimovic’i değil.” (Kosova'nın Ibrahimovic'i benzetmesi üzerine)

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