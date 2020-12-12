Son dakika haberi | Bomba iddia! "Galatasaray devre arasında..."

Yazın çok teklif aldım. Ama benim oyun tarzımın Lazio’ya uygun olduğuna inanıyorum. Geride kalan sezonlarda bu takımın oynadığı bazı maçları takip ettim. Bu kulübü seçmem biraz da Igli Tare sayesinde oldu. Lazio benim için en iyi seçenekti. Lazio taraftarlarından bir çok mesaj aldım. Gösterdikleri ilgi için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu formayı onurlandırmak için ve taraftarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım.