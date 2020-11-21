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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında olay oldu! Golü atınca Mert Hakan Yandaş...
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Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 16:45 | 

Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında olay oldu! Golü atınca Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçına Mert Hakan Yandaş damgasını vurdu.

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Fenerbahçe'de transferi ve geldikten sonra performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği maçına damga vurdu.

26 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
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6 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Enner Valencia hastalığı, Gökhan Gönül ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ise yedek kulübesinde bekledi.

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Kalede Altay Bayındır'ın oynadığı sarı-lacivertlilerin savunma dörtlüsünü Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Novak oluşturdu. Savunmanın önünde Luis Gustavo ile Sosa görev yaparken, kanatlarda Perotti ve Pelkas oynadı. Santrfor arkasında Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıktığı ilk 11'in ileri ucunda ise Cisse görev aldı.

44 İSİM İLK KEZ 11DE
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4 İSİM İLK KEZ 11'DE

Teknik direktör Erol Bulut, yeni transferler Novak, Mert Hakan, Perotti ve Cisse'ye bu maçta Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydirdi.

5BULUTUN 100. MAÇI
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BULUT'UN 100. MAÇI

Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, teknik adam olarak 100. sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi. Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 9, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 lig karşılaşmasında saha kenarında teknik direktör olarak görev yaptı.

6FENERBAHÇEDE 7 EKSİK
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FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Harun Tekin sakatlık veya hastalık yüzünden Ankara'ya getirilemedi.

7DEĞİŞİKLİK SONRASI İLK MAÇ
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DEĞİŞİKLİK SONRASI İLK MAÇ

Gençlerbirliği, milli arada yaptığı teknik direktörlük değişikliğinden sonra ilk maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan, Mert Nobre'nin yerine takımın başına getirilmişti.

8İLK GOL MERT HAKAN YANDAŞDAN
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İLK GOL MERT HAKAN YANDAŞ'DAN

Mücadelenin 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş, ceza sahasının dışından sol ayağıyla gerçekleştirdiği harika bir şut kaleci Nordfeldt'i avladı.

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Böylece Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu.

10BU SEZON BİR İLK
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BU SEZON BİR İLK

Fenerbahçe'nin bu sezon ceza sahası dışından attığı ilk golü Mert Hakan Yandaş kaydetti.

11MERT HAKAN SİFTAH YAPTI
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MERT HAKAN SİFTAH YAPTI

Ayrıca Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü attı.

12GOL SEVİNCİ OLAY OLDU
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GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

Milli oyuncunun attığı golün ardından yaptığı sevinç de olay oldu.

13BEN BURADAYIM
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'BEN BURADAYIM'

Mert Hakan Yandaş müthiş golün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş 'Ben buradayım' temalı gol sevincini yaptı.

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Mert Hakan sonrasında kenara giderek takım arkadaşı Sadık ile secdeye yattı.

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Milli futbolcunun hem attığı gol hem sevinci sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biris oldu.

16İşte Mert Hakan Yandaş için yapılan paylaşımlar;
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İşte Mert Hakan Yandaş için yapılan paylaşımlar;

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