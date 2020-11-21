Son Dakika Haberi | Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında olay oldu! Golü atınca Mert Hakan Yandaş...

Fenerbahçe'de transferi ve geldikten sonra performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği maçına damga vurdu.
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6 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Enner Valencia hastalığı, Gökhan Gönül ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ise yedek kulübesinde bekledi.
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Kalede Altay Bayındır'ın oynadığı sarı-lacivertlilerin savunma dörtlüsünü Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Novak oluşturdu. Savunmanın önünde Luis Gustavo ile Sosa görev yaparken, kanatlarda Perotti ve Pelkas oynadı. Santrfor arkasında Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıktığı ilk 11'in ileri ucunda ise Cisse görev aldı.
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4 İSİM İLK KEZ 11'DE
Teknik direktör Erol Bulut, yeni transferler Novak, Mert Hakan, Perotti ve Cisse'ye bu maçta Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydirdi.
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BULUT'UN 100. MAÇI
Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, teknik adam olarak 100. sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi. Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 9, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 lig karşılaşmasında saha kenarında teknik direktör olarak görev yaptı.
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FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Harun Tekin sakatlık veya hastalık yüzünden Ankara'ya getirilemedi.
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DEĞİŞİKLİK SONRASI İLK MAÇ
Gençlerbirliği, milli arada yaptığı teknik direktörlük değişikliğinden sonra ilk maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan, Mert Nobre'nin yerine takımın başına getirilmişti.
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İLK GOL MERT HAKAN YANDAŞ'DAN
Mücadelenin 14. dakikasında Mert Hakan Yandaş, ceza sahasının dışından sol ayağıyla gerçekleştirdiği harika bir şut kaleci Nordfeldt'i avladı.
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Böylece Fenerbahçe'nin maçtaki ilk isabetli şutu gol oldu.
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BU SEZON BİR İLK
Fenerbahçe'nin bu sezon ceza sahası dışından attığı ilk golü Mert Hakan Yandaş kaydetti.
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MERT HAKAN SİFTAH YAPTI
Ayrıca Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü attı.
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GOL SEVİNCİ OLAY OLDU
Milli oyuncunun attığı golün ardından yaptığı sevinç de olay oldu.
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'BEN BURADAYIM'
Mert Hakan Yandaş müthiş golün ardından Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş 'Ben buradayım' temalı gol sevincini yaptı.
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Mert Hakan sonrasında kenara giderek takım arkadaşı Sadık ile secdeye yattı.
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Milli futbolcunun hem attığı gol hem sevinci sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biris oldu.