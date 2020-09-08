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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Geceye Alexander Sörloth damgası! Büyük kurnazlık, 26 milyon euroya...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 07:27 | 

Son Dakika Haberi | Geceye Alexander Sörloth damgası! Büyük kurnazlık, 26 milyon euroya...

Alexander Sörloth kurnazlığı!

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UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçında Kuzey İrlanda ile Norveç karşı karşıya geldi.

2HAALAND & SÖRLOTH ŞOV
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HAALAND & SÖRLOTH ŞOV

Belfast'taki Windsor Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaraylı Omar Elabadellaoui de forma giyerken Norveç'in ileri ucunda görev yapan Erling Haaland ve Alexander Sörloth adeta şov yaptı.

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Kuzey İrlanda ile Norveç karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Norveç henüz 2. dakikada Mohamed Elyounoussi'nin golüyle öne geçti.

4FİŞİ ÇEKTİLER
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FİŞİ ÇEKTİLER

6'da Paddy McNair durumu 1-1'e getirirken, 1 dakika sonra Erling Haaland ve 19'da Alexander Sörloth'un golleriyle devre 3-1 sona erdi.

5G.SARAYLI OMARDAN ASİST
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G.SARAYLI OMAR'DAN ASİST

Norveç ikinci yarıda da durmak bilmedi. 47'de bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, durumu 4-1'e getirirken, 58'de ise Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin asistinde Haaland skoru belirledi ve Norveç sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

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Bu sonuçla Norveç puanını 3'e yükseltirken, Kuzey İrlanda ise 1 puanda kaldı.

7ÇOK BAŞKA SEVİYE
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ÇOK BAŞKA SEVİYE

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Lars Lagerback maçın ardından "Dünya çapında, birbiriyle anlaşan iki forvetimiz var; Haaland ve Sörloth. İkisiyle birlikte Norveç, çok başka bir seviyeye çıktı." ifadelerini kullandı.

8SÖRLOTH KURNAZLIĞI
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SÖRLOTH KURNAZLIĞI!

Alexander Sörloth'un 2 gol, 1 asistlik performansı gecenin konusu olurken Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan oyuncunun takımda kalması yönünde paylaşımlar yaptı.

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Asıl kritik hamle  Alexander Sörloth'tan vazgeçmeyen RB Leipzig'den geldi.

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Alman ekibi rakamsal konularda Trabzonspor'u ikna edemeyince farklı yollara başvurmaya başladı.

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Teknik direktör Nagelsmann'ın net bir şekilde Sörloth'u istediğini açıklamasından sonra fiyat artıran Leipzig'in son teklifi de (18 milyon euro+4 milyon euro bonus olduğu söyleniyor) yönetim tarafından yeterli bulunmadı.

12TRABZONSPORA BASKI YAP SÖRLOTH
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TRABZONSPOR'A BASKI YAP SÖRLOTH

Alman yetkililerin bunun üzerine Sörloth'la görüşerek transferi için Trabzonspor'a baskı yapmasını istediği öğrenildi.

13PALACEA DA TEKLİF GİTTİ
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PALACE'A DA TEKLİF GİTTİ

Ayrıca oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a da teklif götürüldüğü belirlendi.

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Ancak İngiliz kulübü, Sörloth üzerinde kiralık oynadığı Trabzonspor'un da hak sahibi olduğunu söyledi.

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Leipzig'in bu hamlelerine kızan Trabzonspor ise 26 milyon euro isteğinde ısrar ediyor..

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TRABZONSPORLU FUTBOLCULARDAN KOLBASTI ŞOV

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