Son Dakika Haberi | Geceye Alexander Sörloth damgası! Büyük kurnazlık, 26 milyon euroya...

G.SARAYLI OMAR'DAN ASİST Norveç ikinci yarıda da durmak bilmedi. 47'de bir kez daha sahneye çıkan Sörloth, durumu 4-1'e getirirken, 58'de ise Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'nin asistinde Haaland skoru belirledi ve Norveç sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.