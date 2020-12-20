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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından sonra itiraf! 'Anlamak mümkün değil!'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Aralık 2020 - 07:56 | 

Son Dakika Haberi | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından sonra itiraf! 'Anlamak mümkün değil!'

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında 3-1 yenildiği maçı değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de Gaziantep FK'ya 3-1 yenilerek bu sezon deplasmanda ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve Güntekin Onay, mücadeleyi değerlendirdi.

2UĞUR MELEKE: 4 KEZ GELİP 3 GOL ATTIKLARINA İNANIYORMUŞ
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UĞUR MELEKE: 4 KEZ GELİP 3 GOL ATTIKLARINA İNANIYORMUŞ

Kaybedilen puanları medyaya anlatırken “4 kez geldiler, 3 tane attılar” filan diyordu. Ama gerçekten buna inanıyor muydu? Erol Bulut hakkında kafamdaki esas soru buydu benim...

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Dün saat 18 sularında esame listeleri elimize ulaştığında artık bu sorunun yanıtını biliyordum. Bulut gerçekten de Beşiktaş ve Malatya maçlarında her şeyin doğru gittiğini, tek sorunun savunmada olduğunu düşünüyordu belli ki...

4BAŞKA BİR AÇIKLAMASI OLAMAZ
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'BAŞKA BİR AÇIKLAMASI OLAMAZ'

Zira Malatya önündeki savunma dörtlüsünü neredeyse tümden değiştirip, orta saha ve hücum altılısına hiç dokunmadan Gaziantep maçına çıkmasının başka bir açıklaması olamazdı.

5F.BAHÇEDE ASIL SIKINTI...
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'F.BAHÇE'DE ASIL SIKINTI...'

Şüphesiz ki Bulut kendi takımını bizden çok çok daha iyi analiz edecektir, ancak Malatya maçında benim gördüğüm şuydu: Evet, sarı lacivertli savunmada ciddi bireysel hatalar var. Ancak esas sıkıntı, Fenerbahçe’nin tanımlanabilir bir oyununun olmaması.

6KAZANILAN MAÇLARDA BİLE...
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'KAZANILAN MAÇLARDA BİLE...'

Kazanılan Denizli maçı da dahil, Fenerbahçe son bir ayı sadece duran toplar ve kenar hücumları ile geçirdi. Rakiplerine herhangi bir maçın 15 dakikalık diliminde bile bütünüyle oyununu kabul ettiremedi, atak sürekliliği sağlayamadı. Kimseyi bölüm bölüm de olsa boğamadı. Ve Malatya maçındaki 3-0’lık sonucun nedeni asla sadece savunma dörtlüsü değildi bence.

7ANTEPTE BU DOĞRULANDI
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'ANTEP'TE BU DOĞRULANDI'

Nitekim dün Antep’teki ilk 45 dakika da bu tezi doğruladı: Malatya maçıyla bire bir aynı olan Fenerbahçe ileri altılısı 45 dakikayı rakip ceza alanında toplam yalnızca 3 kez topa dokunarak tamamladı.

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Kaleciler Günay ve Oytun ilk devrede 17 ve 10’ar kez topla oynarken, Cisse’nin topla buluşma sayısı 8’di sadece. Sahada ne yaptığını bilen taraf belliydi, soyunma odasına avantajlı skorla da onlar gitti zaten.

9BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ ANLADI
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'BİR ŞEYLERİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNİ ANLADI'

Erol Bulut belli ki bir şeylerin yolunda olmadığını dün saat 19:45 sularında hissetti. İkinci yarıda solda Thiam, on numara rolünde de Pelkas daha etkiliydi mesela. 82’de Caner’i sokarak üçlü savunmaya dönüşü de makul bir hamleydi kesinlikle.

10LİGİN GERİ KALANINDA F.BAHÇE...
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'LİGİN GERİ KALANINDA F.BAHÇE...'

Hatta ligin geri kalanında Fenerbahçe’ye akışkanlık kazandıracak diziliş pekala bu olabilir. Bulut acilen takımının iyi yolda olmadığını kabul etmeli. Ve radikal hamleler yapmalı.

11GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ERİYOR
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GÜNTEKİN ONAY: 'FENERBAHÇE ERİYOR'

Fenerbahçe ilk yarıda hem top ayağındayken hem de top rakipteyken çok pasif bir futbol ortaya koydu. Gaziantep’in topa sahip olduğu bölümlerde rakibi takım halinde kendi yarı alanında karşılayan sarı lacivertliler ev sahibi ekibi hiç rahatsız etmedi. 1-0 geriye düştükten sonra gecenin en istekli ve hareketli ismi Pelkas ile golü bulan Fenerbahçe’yi beraberlik golü de harekete geçirmeye yetmedi.

12DEĞİŞİKLİK ERKEN GELDİ
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'DEĞİŞİKLİK ERKEN GELDİ'

Tisserand’ın acemice sebep olduğu penaltı ile bir kez daha geriye düşen Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Thiam-Ferdi değişikliği ile başladı. Gaziantep’i kendi yarı alanına hapseden sarı lacivertli ekipte Cisse çok net bir pozisyonda topu direğe nişanladı. Çok etkili bir futbol oynamasa da Cisse-Adem’i değişikliği kanımca erken geldi. Cisse pozisyona giriyor ve gole yakın bir oyuncu.

13SOSA OLMADAN OLMUYOR
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'SOSA OLMADAN OLMUYOR'

İkinci yarının tamamında üstün oynayan ancak gol bölgesinde Pelkas hariç etkisiz kalan Fenerbahçe’de Mert Hakan’ın yerine Sosa tercihi neden yapılmadı? Anlamak çok da mümkün değil. Sosa formsuz olabilir ancak ona konfor alanı yaratacak bir oyun bulunamaz mı? 2 maçtır Sosa yedek, tablo ortada... Onsuz da olmuyor.

14DEĞİŞİKLİKLER OYUNU YUKARI ÇEKMEDİ
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'DEĞİŞİKLİKLER OYUNU YUKARI ÇEKMEDİ'

Erol Hoca son bölümde Caner’i oyuna sokup Sangare’yi çıkarttı, Novak’ı geriye çekerek 3’lü savunmaya döndü. Ancak değişiklikler Fenerbahçe’nin oyununu yukarıya çekmedi. Tersine Gaziantep takımı oyunda dengeyi sağladı ve 3’üncü golü buldu.

15BU ORTA SAHA PRES YAPAMAZ
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'BU ORTA SAHA PRES YAPAMAZ'

Son 4 lig maçının 3’ünü kaybeden F.Bahçe’nin futbolu her geçen gün geriye gidiyor. Hücum etkinliği azalırken, savunma kalesini gole kapatamıyor. Orta saha pres yapabilecek dinamizde değil.

16OYUN OLARAK GERİYE GİDİYOR
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'OYUN OLARAK GERİYE GİDİYOR'

Bu lig çok kırıcı. Zirve yarışında puan kayıpları her takım için devam edecektir. F.Bahçe puan olarak rakiplerinden geride değil ancak oyun her hafta geriye doğru gidiyor. Asıl düşündürücü olan bu.

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