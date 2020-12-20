Son Dakika Haberi | Gaziantep FK - Fenerbahçe maçından sonra itiraf! 'Anlamak mümkün değil!'

'DEĞİŞİKLİK ERKEN GELDİ' Tisserand’ın acemice sebep olduğu penaltı ile bir kez daha geriye düşen Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, ikinci yarıya Thiam-Ferdi değişikliği ile başladı. Gaziantep’i kendi yarı alanına hapseden sarı lacivertli ekipte Cisse çok net bir pozisyonda topu direğe nişanladı. Çok etkili bir futbol oynamasa da Cisse-Adem’i değişikliği kanımca erken geldi. Cisse pozisyona giriyor ve gole yakın bir oyuncu.