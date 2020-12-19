Son Dakika Haberi | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası tarihe geçti, taraftar çılgına döndü!

GAZİANTEP FK'DE BİR DEĞİŞİKLİK Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı.



Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı.