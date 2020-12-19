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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası tarihe geçti, taraftar çılgına döndü!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 20:29 | 

Son Dakika Haberi | Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası tarihe geçti, taraftar çılgına döndü!

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı maçta Cünayt Çakır'ın kararı sonrası tarihe geçen bir an yaşandı...

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Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

2OYTUN LİGDE İLK KEZ
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OYTUN LİGDE İLK KEZ

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ahmet Oytun Özdoğan, ilk kez ligde 11'de şans buldu.

Harun Tekin'in sakatlığının ardından Altay'ın cezalı duruma düşmesiyle ilk 11 şansını elde eden Oytun, kariyerinde ilk kez ligde boy gösterdi.

3FENERBAHÇEDE 5 SAKAT
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FENERBAHÇE'DE 5 SAKAT

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı. 

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

4GAZİANTEP FKDE BİR DEĞİŞİKLİK
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GAZİANTEP FK'DE BİR DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Kenan Özer'in yerine Dicko görev yaptı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Kana Bıyık, yapılan tedavisinin ardından Fenerbahçe maçına yetiştirildi ve ilk 11'de yerini aldı.

5TISSERAND SAÇ BAŞ YOLDURDU
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TISSERAND SAÇ BAŞ YOLDURDU

Mücadele 1-1 eşitlikle devam ederken Fenerbahçe'nin savunmacısı Tisserand, neden olduğu penaltı sebebiyle büyük tepki topladı.

6BİR KEZ DAHA YAPTI...
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BİR KEZ DAHA YAPTI...

Gaziantep atağında sol kanattan Güray'ın ortasında arka direkte Djilobodji'nin kafayla indirdiği topu kesmek isteyen Tisserand, topa elle dokununca Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

7TARAFTAR İSYAN ETTİ
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TARAFTAR İSYAN ETTİ

Baskı altında olmayan Tisserand'ın topu kesmek isterken eliyle müdahale etmesi ve Gaziantep'in yeniden öne geçmesi sonrası sarı lacivertli taraftarlar isyan bayrağını çekti.

8FENERBAHÇE STOPERLERDEN ÇOK ÇEKTİ
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FENERBAHÇE STOPERLERDEN ÇOK ÇEKTİ

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok.

Mauricio Lemos - 2

Serdar Aziz - 2

Marcel Tisserand - 2

9SOSYAL MEDYADA PENALTI TEPKİLERİ
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SOSYAL MEDYADA PENALTI TEPKİLERİ

Fenerbahçe'de 3 stoperin toplamda 6 penaltıya neden olması, sosyal medyada büyük eleştiri konusu oldu. Sarı lacivertliler taraftarlar, Tisserand'a yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi...

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